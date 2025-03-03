ФСБ ликвидировала подозреваемого в подготовке теракта в московском метро

ФСБ проинформировала о предотвращении терактов в московском метро.

Как сообщает центр общественных связей Федеральной службы безопасности России, в Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации.

«Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. После нападений он планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды террористической организации. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ РФ и в результате нейтрализован ответным огнем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, присягнув на верность террористической организации, подозреваемый провел разведку местности и приобрел компоненты для изготовления СВУ.