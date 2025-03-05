Готовили джихад против властей. Задержаны 30 членов террористической ячейки

В Кыргызстане за один день задержали 30 человек. В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР сообщили, что это члены подпольной террористической ячейки. Задержание провели 27 февраля.

По данным ГКНБ, деятельность ячейки координировалась зарубежной международной террористической организацией. Всего задержали 30 человек.

В спецслужбе заявили, что задержанные проводили конспиративные сходки, вели пропаганду радикальной идеологии и собирали деньги для финансирования террористической деятельности. У одного из задержанных обнаружен ролик, обучающий производству взрывного устройства.

Установлено, что основной целью радикальной группы являлись совершение так называемого джихада против конституционного строя КР, планирование терактов в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов.