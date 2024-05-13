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В Турции задержана кыргызстанка за участие в войне в Сирии

Задержана находящаяся в международном розыске участница международной террористической организации. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках уголовного дела за участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки, а также за возбуждение национальной межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды 4 мая в Турции задержана и депортирована в Кыргызстан уроженка Кара-Суйского района Ошской области.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанная

«В ноябре 2015 года ее переправили в Сирию, где она участвовала в вооруженном конфликте на стороне МТО «Джабхат-Ан-Нусра», — сообщили в ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в отношении задержанной судом избрана мера пресечения с содержанием в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Ошу и Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293786/
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