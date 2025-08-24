13:33
Общество

Скончался известный кыргызстанский актер Руслан Курманалиев

Скончался известный кыргызстанский актер Руслан Курманалиев. Ему было 53 года. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики.

«Кыргызская культура потеряла еще одного талантливого человека. Ведущий артист Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, известный актёр и мастер сцены — Руслан Курманалиев ушел из жизни в возрасте 53 лет», — говорится в сообщении.

Руслан Курманалиев родился в 1972 году в селе Сары-Ой Нарынской области.

В 1987 году поступил в училище имени Мураталы Куренкеева, где начал творческую карьеру.

Он создал множество ролей, которые стали популярными в театре и кино. Более 80 его ролей на сцене и экране стали частью богатого наследия кыргызской культуры и покорили сердца зрителей.

Творческий путь начал в театре «Жайсан», затем работал в Молодежном театре «Тунгуч», а с 2000 года перешел в Кыргызский государственный театр юного зрителя, где и раскрыл свой настоящий талант.

В 2021–2024 годах был художественным руководителем театра, выведя коллектив на новый уровень. Под его руководством театр добился успехов и на международной арене.

Творческий путь Руслана Курманалиева охватывает широкий диапазон: от произведений Чингиза Айтматова до мировой классики, создавая незабываемые образы. Он также принял участие в десятках кинофильмов и стал известен публике.
