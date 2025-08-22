22:56
Общество

В Нарыне построили бетонный завод без разрешительных документов

Нарынское региональное государственное управление архитектурно-строительного контроля проверило бетонный завод в районе «Зайпин» города Нарына. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

По данным ведомства, в ходе проверки установлено, что у ОсОО «Нарынская строительная компания» отсутствуют разрешительные документы на строительство данного завода.

«Объект не зарегистрирован в реестре строящихся объектов, а также отсутствуют соответствующие документы и сертификаты, подтверждающие качество бетона, производимого заводом», — сообщили в Минстрое.

В результате предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.

В ведомстве добавили, что по поручению министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева проводятся проверки строительных объектов в каждой области.
