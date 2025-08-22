В Джалал-Абаде продолжают сносить незаконные строения

В рамках борьбы с незаконным строительством Управление градостроительства и архитектуры Джалал-Абадской области проводит соответствующую работу, сообщает Минстрой.

Так, сносу подлежат магазины на улице Вокзальной в городе Базар-Коргон, которые вышли за пределы красной линии и строительных линий.

Фото Минстроя. Снос построек

Работы проводятся с целью устранения дорожных заторов, обеспечения свободного движения пешеходов и соблюдения правил градостроительства. Владельцам магазинов проводится разъяснительная работа, а снос объектов осуществляется по согласованию сторон.

Эта работа ведется в рамках мероприятий по наведению порядка в городе и устранению незаконных строений.