Общество

В Джалал-Абаде продолжают сносить незаконные строения

В рамках борьбы с незаконным строительством Управление градостроительства и архитектуры Джалал-Абадской области проводит соответствующую работу, сообщает Минстрой.

Так, сносу подлежат магазины на улице Вокзальной в городе Базар-Коргон, которые вышли за пределы красной линии и строительных линий.

Минстроя
Фото Минстроя. Снос построек

Работы проводятся с целью устранения дорожных заторов, обеспечения свободного движения пешеходов и соблюдения правил градостроительства. Владельцам магазинов проводится разъяснительная работа, а снос объектов осуществляется по согласованию сторон.

Эта работа ведется в рамках мероприятий по наведению порядка в городе и устранению незаконных строений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340614/
