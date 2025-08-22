19:47
Общество

Афиша Бишкека на выходные: литературный вечер, выставки и кино

Выставки

23-24 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»

В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

23 августа. Концерт группы Pulse Kino

Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями Виктора Цоя и группы «Кино» в живом исполнении алматинской трибьют-группы.

Berlin Pub, 19.00.

24 августа. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильмы «Очкарик» и «Три дня в июле».

Freedom Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

24 августа. Литературный вечер маргинальных рассказов

Антон Казаковцев и Максим Гребенщиков из литературного клуба «Абажур» прочтут для вас восемь коротких рассказов от признанных мастеров маргинальной литературы, таких как Уильям Берроуз, Чарльз Буковски, Владимир Сорокин, Юрий Мамлеев и новых звезд этого жанра, таких как Кирилл Рябов. Регистрация по телефону 0551 266 144.

КЦ Dari, 18.00.

23 августа. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

24 августа. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340550/
