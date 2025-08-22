Афиша Бишкека на выходные: литературный вечер, выставки и кино

Выставки
23-24 августа. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»
В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена
В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»
Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали, выступления
23 августа. Концерт группы Pulse Kino
Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями Виктора Цоя и группы «Кино» в живом исполнении алматинской трибьют-группы.
Berlin Pub, 19.00.
24 августа. Киноужин
Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильмы «Очкарик» и «Три дня в июле».
Freedom Hotel, 19.00.
Лекции, мастер-классы
24 августа. Литературный вечер маргинальных рассказов
Антон Казаковцев и Максим Гребенщиков из литературного клуба «Абажур» прочтут для вас восемь коротких рассказов от признанных мастеров маргинальной литературы, таких как Уильям Берроуз, Чарльз Буковски, Владимир Сорокин, Юрий Мамлеев и новых звезд этого жанра, таких как Кирилл Рябов. Регистрация по телефону 0551 266 144.
КЦ Dari, 18.00.
23 августа. Вечер настольных игр
Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.
ololoPlanet, 18.30.
24 августа. Вечер танго и милонги
Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.
Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.