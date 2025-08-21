19:33
Общество

Президент Казахстана прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР. 

Встречал главу Казахстана в аэропорту президент Кыргызстана Садыр Жапаров. 

Также в пресс-службе президента КР сообщили, что для глав государств была организована концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили кыргызские и казахские музыкальные произведения. 

Ранее сообщалось, что в рамках визита главы государств проведут двусторонние переговоры в узком формате и очередное, седьмое заседание Высшего Межгосударственного совета. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса и перспективы развития кыргызско-казахских отношений.
