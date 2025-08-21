22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — «Городок строителей», 11;
- 9.00-17.00 — улицы Бокомбаева, 249, 251, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Шералиева, Матисакова, Ысык-Кол), отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Власова, Месароша, 9 января, Кайназаровой, Лумумбы, 161,143;
- 13.00-17.00 — село Нижний Орок;
- 5.00-22.00 — села Мраморное (улицы Мраморное Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчы, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял, Акчи), «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), Рассвет (улицы Дружба, Садовая, Школьная, Веселая, Парковая, Лесхозная);
- 9.00-16.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-16 Центральная), Северная объездная дорога;
- 14.00-16.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Култегин, Энесай-8 — Энесай-13).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Садовая, Алма-Атинская, Восточная, тупик Алма-Атинский, улицы Набережная, Подгорная, Коммунарская, Солнечная, ПМК-3, Олейниченко, Прохладная, Виноградная, Иманакунова, Денисенко, Нижняя, Ленина, Сельповская, переулки Южный, Зеленый, Чайный), Ленинское (улицы Мостовая, Проектируемая, Обьездная, Центральная, Кубат), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Новостройка, ГЭС-3, Мыканская, Кара-Суйская, Проектируемая, переуолк Бегалиева), Лебединовка (улицы Советская, Восточная, Горького, Северная), Аламедин (улицы Суворова, ГЭС-3, Зеленая, Пушкина, Пролетарская, Новостройка), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозная, Бегалиева, Мыканская, Кара-Суйская, Гидровская, Пролетарская, Новая, Зеленая), Восток (улицы Тельман, Мирная, Весенняя, Крупская, Молодежная);
- 14.00-17.00 — село Арашан (улицы Бектембаева, Татырская, Чун-Курчак, Аламединская, дачи «Весна», «Ала-Тоо», новостройка);
- 9.00-18.00 — село Кой-Таш;
Жайылский РЭС
- 9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Калининская, Шопокова, Горная, Шевченко, Дружба, Оторбаева, Кирова, Федорова Коммунистическая);
- 9.00-16.00 — село Ново-Николаевка (улица Западная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Орловка (улицы Чкалова, Арычная), села Алмалуу (улицы Манаса, Жекшен, Кулбай), Кашкелен (улица Сматова), Кичи-Кемин (улица Осмонова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз, Курманалиев, Гагарина, Рассвет, Жээк;
- 10.00-15.00 — город Кант;
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — село Ак-Башат, Темен-Суу (улица Маркса);
- 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Советская, Шевченко), Спартак (улица Победы), Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Лалаза, Ванахума, Восточная, Центральная, конец Александровки);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман (улицы Айтымбет, Эгембердиева), Чалдовар (улицы Ленина, Верхная, Комсомольская, Северная, Советская, переулки Фабричный, Чапаева, Аптечный, Ворошилова, улицы Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, Кольхозная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тош-Булак (улицы Советская, ГЭС, Бапанов), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная, Западная, Крупская, Пионерская, Октябрьская, Проектируемая, МТФ, Контуры 148 и 151, жилмассив «Келечек», улицы Шанхай, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, Койчиева, Найзабекова, Наскеева, Разная, Южная, Комсомольская, Квартал А, улицы Дружба, Байтурсун, тупик Красноармейский), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Западная, Южная, Объездная, Животноводство);
- 9.30-17.00 — села Северное (улицы Панфилова, Советская, Киргизская, Почтовая, Калинина), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, улицы микрорайон имени Изакеева, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулок Северный, улицы Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2А), Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);
- 9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Дмитрева, Ворошилова, Корсаковых, Девовская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык, Садавое, Чуй (улицы Западная, Бугрянка, Космонавтов, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева), город Токмак (улицы Советская, Казахстанская, Береговая, Горького, 3-й микрорайон, 5, 4), село Кегети (улицы Исаева, Жумашева);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный), Отогон (улица Туту), Ак-Сай (улица Ала-Тоо).
3Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (улица Боогачи), села Кайынды, Шоро;
- 10.00-19.00 — село Эмгекчил;
- 9.00-20.00 — село Жаны-Талап;
- 10.00-18.00 — село Атай.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Арал;
- 9.00-16.00 — село Кок-Ой.
5Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Октябрьская, 109,Жакыпова, Кузбасская, Гоголя, Кошевого,Дружба, Тургенева, Жамбула), села Жаны-Арык, Бурма-Суу, Кызыл-Суу.