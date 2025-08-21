14:13
Общество

Скоро 1 сентября. В селе Садда Сузакского района завершено строительство школы

Фото пресс- центра программы ERIK. В селе Садда Сузакского района завершено строительство нового здания школы

В селе Садда Сузакского района Джалал-Абадской области завершено строительство нового здания школы № 103. Об этом сообщили в пресс- центре программы ERIK.

По его данным, строительство началось в июле 2024 года и стало частью проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане». Проект был реализован при финансовой поддержке Всемирного банка.

Новое двухэтажное здание площадью 1 тысяча 696,6 квадратных метра рассчитано на 150 учеников и соответствует современным международным стандартам устойчивости к землетрясениям.

Также установлены рекуператоры воздуха для комфортного микроклимата, резервный генератор на случай отключения электричества, современная система канализации и видеонаблюдения. Учтены условия для детей с ограниченными возможностями.

Также благоустроена территория школы и обустроена внешняя инфраструктура. Здание энергоэффективное и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

Проект ERIK реализует строительство и реконструкцию 40 школ по всей стране. В Джалал-Абадской области в рамках проекта планируется обновление 14 школ, одна уже завершена, 4 — на стадии строительства, еще 2 — на тендерном этапе.

Отмечается, что старая школа № 103 была построена в 1973 году из самана методом ашар. Первоначально здание использовалось как детский сад. При проектной вместимости 100 учеников школа обслуживала более 300 детей, не имея лабораторий, спортзала, актового зала и санитарных условий.
