Выборы-2025. Названа сумма вознаграждения членов избирательных комиссий

На внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат Рысбай Аматов поинтересовался, какую заработную плату получают члены избирательных комиссий.

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Жайнак Ибрагимов заметил, что это не зарплата, а вознаграждение, и оно составляет:

2 тысячи сомов для членов комиссии,

3,5 тысячи сомов для секретарей,

4 тысячи сомов — для председателей.

Жайнак Ибрагимов добавил, что президент выделил 110 миллионов сомов, благодаря чему каждый член избирательных комиссий получит дополнительно по 1 тысяче сомов.

«Итого, скажем, 3 тысячи сомов. Это реально получать столько за два месяца работы?» — уточнил Рысбай Аматов.

Жайнак Ибрагимов подчеркнул, что этот вопрос находится не в его компетенции и должен решаться на уровне Жогорку Кенеша.

«Почему парламентом? Сумма вознаграждения не прописывается же в законе. Реально нужно на вещи смотреть», — возмутился нардеп.

«Я тоже заинтересован в повышении вознаграждения для работников УИК, но это решение должно приниматься выше», — ответил председатель БТИК.

Представитель ЦИК добавил, что члены УИК работают только два дня (субботу и воскресенье), а в остальное время занимаются своей основной работой.

На сессии отмечено, что в Бишкеке будет создано четыре округа, соответственно четыре окружные избирательные комиссии.

В настоящее время в столице 296 избирательных участков, 28 из них прибавилось в рамках административно-территориальной реформы.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент страны должен назначить дату проведения парламентских выборов.

Очевидно, что следующие выборы восьмого созыва ЖК с учетом всех необходимых процедур будут назначены на 30 ноября.