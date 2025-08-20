00:04
Начало построения цифровой экосистемы: глава кабмина о покупке Beeline госбанком

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев принял участие в мероприятии, посвященном присоединению компании «Скай Мобайл» (бренд Beeline) к ОАО «Элдик Банк». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что это начало построения цифровой экосистемы, где банковские и телекоммуникационные услуги, электронные платежи, маркетплейсы и государственные сервисы будут работать как единый механизм, доступный каждому гражданину страны в любом уголке Кыргызстана.

Он добавил, что кабинет министров ожидает от руководства Beeline не только сохранения высоких стандартов обслуживания, но и стремительного перехода к инновациям, в том числе развития сетей пятого поколения (5G), внедрения цифровых платформ и сервисов нового поколения, улучшения телеком-инфраструктуры в регионах, создания среды для стартапов, финтех-компаний и IT-бизнеса.

В рамках мероприятия состоялась презентация по дальнейшей деятельности компании.
