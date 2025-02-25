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Бизнес

Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»

ОАО «Элдик Банк» объявляет о начале приема заявок для получения кредита по государственному проекту «Финансирование сельского хозяйства — 13» с 25 февраля 2025 года.

В рамках программы выдаются льготные кредиты под 10 процентов (ЭПС 10,69 процента) по четырем ключевым направлениям:

  • животноводство;
  • растениеводство;
  • водосберегающие технологии полива (капельное орошение, дождевание, ограждение и строительство водяных резервуаров капельного орошения) и тепличное хозяйство;
  • лизинг сельскохозяйственной техники.

Льготный кредит могут получить физические лица и субъекты предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

Суммы кредитов:

— для поддержки животноводства и растениеводства сроком на три года:

  • до 300 тысяч сомов — без залога;
  • до 1 миллиона сомов — с предоставлением залога.

— водосберегающие технологии полива и тепличное хозяйство сроком на три года:

  • до 1 миллиона сомов включительно на залоговой основе.

— лизинг сельскохозяйственной техники сроком на семь лет c первоначальным взносом 20 процентов:

  • до 50 миллионов сомов включительно, залоговое обеспечение — предмет лизинга.

За подробной информацией можно обратиться в филиалы «Элдик Банка», либо посмотреть на сайте банка www.eldik.kg.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321008/
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