«Элдик Банк» увеличил уставной капитал на 1,5 миллиарда сомов

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Элдик Банк» было принято решение об увеличении уставного капитала банка на 1,5 миллиарда сомов за счет дополнительного выпуска акций. Это решение стало частью более масштабной стратегии по укреплению финансовой устойчивости и расширению возможностей банка.

До этого, в июне 2025 года, «Элдик Банк» уже завершил процедуру увеличения уставного капитала на 60 миллиардов сомов, в результате чего совокупный уставной капитал банка достиг 74,8 миллиарда сомов. Это стало историческим событием не только для самого банка, но и для всей финансовой системы Кыргызской Республики.

Таким образом, после последнего увеличения уставной капитал «Элдик Банк» составит 76,3 миллиарда сомов, что подтверждает его статус крупнейшего банка в стране. Увеличение капитала укрепляет позиции банка как ведущего универсального государственного финансового института, готового масштабировать кредитную и инвестиционную активность, развивать инфраструктурные и отраслевые проекты, а также расширять доступ к финансированию для населения и бизнеса.