«Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников

Сегодня представить человека без мобильного телефона сложно. Он уже давно перестал быть просто средством связи, с каждым годом разработчики вносят в него все больше функций и приложений, которые упрощают жизнь. Но не отстают от новых технологий и мошенники. Они быстро переориентировались на мобильную связь и вовсю используют ее возможности в своих преступных целях. Как можно себя от них обезопасить, 24.kg рассказали специалисты «Beeline Кыргызстан».

Фото Beeline Кыргызстан. Недавно в компании Beeline зафиксировали сообщения мошенников

«Родственник в беде! Пополните баланс»

Самый распространенный вид мошенничества, когда абонентам сотовой связи звонят с сообщением, что их родственник или знакомый попал в беду. Для решения проблемы просят пополнить баланс мобильного телефона.

В этом случае абоненту следует не паниковать, а задать какие-то контрольные вопросы: во что одет пострадавший, как его зовут, где он находится.

Как правило, в этом случае мошенник понимает, что жертва начинает его проверять, и прекращает разговор.

Вся тактика рассчитана на отвлечение внимания человека от деталей к трагическому сообщению.

Прежде чем переводить кому-то деньги, можно также связаться с «пострадавшим».

Еще один вариант — сообщение о поступившей посылке, выигрыше. Задавайте уточняющие вопросы.

Мы в Beeline такие инциденты пытаемся предупреждать, используя методики для определения номеров мошенников.

«Вы выиграли приз! Пришлите код»

Мошенники могут просить не только внести средства на баланс телефона. Звонящий сообщает, что вы выиграли в какой-то викторине или ваш номер выбран случайно компьютером. Для подтверждения, вас просят сообщить код, отправленный СМС-сообщением. Как правило, жулики пытаются воспользоваться различными электронными кошельками, которые существуют на рынке.

В этих ситуациях надо выяснять, какая компания проводит конкурс, спросить, есть ли о нем информация на официальной странице в интернете. Сказать, что неудобно говорить и перезвоните на номер организации позднее. Обычно этого хватает, чтобы мошенник ретировался.

Рассылки по электронной почте

Это уже более изощренный способ развода.

Мошенники создают поддельные сайты, похожие на официальные страницы организаций.

Затем они делают рассылку на электронные адреса, которые собираются на разных сайтах специальными программами. Мошенники могут прикидываться как государственными организациями, так и коммерческими. Для убедительности в письмо вставляют логотипы, а почтовые адреса схожи с официальными, различаться может один-два символа.

Пользователи обычно не обращают внимание на написание почтового адреса, например, банка. На это и рассчитывают мошенники.

Человеку приходит письмо с сообщением о выигрыше в лотереи с просьбой подтвердить свои данные. Для этого необходимо перейти на сайт мошенников по ссылке в письме. Попав туда, жертва видит похожую на официальную страницу и, не подозревая подвоха, передает запрашиваемую информацию. Так мошенники получают данные, которые могут использовать, например, для получения средств жертвы в банке.

Что надо делать пользователю?

Помнить, что банки и организации НИКОГДА не запрашивают паспортные данные и другую личную информацию по почте, а также не просят совершить никаких «предварительных» оплат.

Если вы сомневаетесь, то необходимо найти в интернете официальную страницу организации при помощи поисковых сетей, связаться с компанией по электронной почте, телефону, указанным на них, а не сайте мошенника, на который ведет ссылка, и уточнить информацию.

Если вы все же отправили свои личные данные и у вас возникли сомнения, обратитесь в организацию. Банк может заблокировать электронную карту и временно заморозить счет.

Следует помнить, что любая уловка мошенников может закончиться неудачей, если вы будете начеку.