16:48
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Свекор изнасиловал невестку. В Институте омбудсмена рассказали подробности

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева встретилась с 20-летней молодой женщиной, которую изнасиловал свекор.

Как сообщили в пресс-службе Института акыйкатчи, жертва рассказала, что впервые мужчина изнасиловал ее вскоре после того, как она вышла замуж в 2024 году. Он угрожал ножом.

«Изнасилования повторялись систематически в течение года, свекровь (мачеха мужа), видя это, не предприняла никаких мер. Невестка забеременела и родила 11 апреля, после выписки не прошло и 15 дней, как свекор путем применения насилия и шантажа снова надругался над ней. О насилии со стороны свекра Ж.к.Э. рассказала мужу только в мае. Узнав о случившимся, он поругался с отцом, 51-летний И.Э. избил сына. После этого свекор отправил их на 10-дневные полевые работы, откуда они впоследствии сбежали в Иссык-Кульскую область, при этом ребенок оставался у свекра», — рассказали в Институте омбудсмена.

На Иссык-Куле по совету граждан, оказавших им помощь, пара обратилась с заявлением в городское отделение милиции Каракола, откуда их направили в Ленинский РОВД города Бишкек. Заявление об изнасиловании они написали в конце июля.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 154 УК КР («Изнасилование»). Подозреваемый был задержан 16 августа.

По словам молодых, они также обратились за помощью в кризисный центр, чтобы забрать своего ребенка из семьи. Вместе с сотрудниками центра они обнаружили, что малыш находился в крайне истощенном состоянии, что даже не мог плакать, его срочно доставили в больницу, поместили в реанимационное отделение. Однако вскоре ребенок скончался. По факту смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. На сегодняшний день результаты еще не получены.

В Институте омбудсмена рассказали, что Джамиля Джаманбаева направила официальные письма в соответствующие инстанции для предоставления молодой паре бесплатной юридической, психологической и медицинской помощи.

Акыйкатчи призывает уполномоченные государственные органы принять необходимые меры для обеспечения прав и безопасности потерпевшей, а также тщательно и объективно расследовать дело.

Напомним, ранее милиция сообщала, что в Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей невестки и даче взятки. Отмечалось, что подозреваемый пытался дать следователю взятку в размере 50 тысяч сомов за прекращение дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340346/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
Институт акыйкатчи добился привлечения к ответственности виновника ДТП
Благодаря омбудсмену КР еще одна женщина с инвалидностью получила паспорт
Изнасилование девушки с инвалидностью. Мать отозвала заявление, дочка пропала
Омбудсмен призвала тщательно расследовать изнасилование девушки с инвалидностью
Дело об изнасиловании девушки-инвалида: пострадавшая просит помощи у властей
Дорожникам задолжали более 2 миллионов. Они обратились к омбудсмену
Найден повешенным. Акыйкатчи обеспокоена гибелью военнослужащих
Омбудсмен России предлагает кыргызстанцам обращаться напрямую, если выдворяют
Омбудсмен РФ посетила содержащихся в СИЗО Бишкека россиян
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
20 августа, среда
16:47
Сильные женщины способны построить сильное общество — Айгуль Жапарова Сильные женщины способны построить сильное общество — А...
16:35
Скоро 1 сентября. В селе Бешкент Лейлекского района построили школу на 500 мест
16:28
Свекор изнасиловал невестку. В Институте омбудсмена рассказали подробности
16:13
На Иссык-Куле занялись очисткой побережья от мусора
15:45
«Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram