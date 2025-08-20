Свекор изнасиловал невестку. В Институте омбудсмена рассказали подробности

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева встретилась с 20-летней молодой женщиной, которую изнасиловал свекор.

Как сообщили в пресс-службе Института акыйкатчи, жертва рассказала, что впервые мужчина изнасиловал ее вскоре после того, как она вышла замуж в 2024 году. Он угрожал ножом.

«Изнасилования повторялись систематически в течение года, свекровь (мачеха мужа), видя это, не предприняла никаких мер. Невестка забеременела и родила 11 апреля, после выписки не прошло и 15 дней, как свекор путем применения насилия и шантажа снова надругался над ней. О насилии со стороны свекра Ж.к.Э. рассказала мужу только в мае. Узнав о случившимся, он поругался с отцом, 51-летний И.Э. избил сына. После этого свекор отправил их на 10-дневные полевые работы, откуда они впоследствии сбежали в Иссык-Кульскую область, при этом ребенок оставался у свекра», — рассказали в Институте омбудсмена.

На Иссык-Куле по совету граждан, оказавших им помощь, пара обратилась с заявлением в городское отделение милиции Каракола, откуда их направили в Ленинский РОВД города Бишкек. Заявление об изнасиловании они написали в конце июля.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 154 УК КР («Изнасилование»). Подозреваемый был задержан 16 августа.

По словам молодых, они также обратились за помощью в кризисный центр, чтобы забрать своего ребенка из семьи. Вместе с сотрудниками центра они обнаружили, что малыш находился в крайне истощенном состоянии, что даже не мог плакать, его срочно доставили в больницу, поместили в реанимационное отделение. Однако вскоре ребенок скончался. По факту смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. На сегодняшний день результаты еще не получены.

В Институте омбудсмена рассказали, что Джамиля Джаманбаева направила официальные письма в соответствующие инстанции для предоставления молодой паре бесплатной юридической, психологической и медицинской помощи.

Акыйкатчи призывает уполномоченные государственные органы принять необходимые меры для обеспечения прав и безопасности потерпевшей, а также тщательно и объективно расследовать дело.

Напомним, ранее милиция сообщала, что в Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей невестки и даче взятки. Отмечалось, что подозреваемый пытался дать следователю взятку в размере 50 тысяч сомов за прекращение дела.