Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании и даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района. В Бишкеке мужчина изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело

Дополнительно возбуждено дело по статье «Дача взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.