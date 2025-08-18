09:51
Происшествия

Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании и даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района. В Бишкеке мужчина изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
В милицию обратилась 20-летняя девушка, которая заявила, что ее изнасиловал свекор. Возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование» УК КР. 16 августа во время допроса подозреваемый 54-летний И.А. дал следователю 50 тысяч сомов за прекращение дела, за что его задержали сотрудники СВР МВД КР.

Дополнительно возбуждено дело по статье «Дача взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339978/
просмотров: 891
18 августа, понедельник
