21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — улица Токтогула, дом № 64б (1-2 подъезды, 1-9 этаж);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Медерова, Матросова;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Кольбаева, Чолпон-Атинская, Луганская, Чапаева, переулки Каджисайский, Школьный;
- 9.00-17.00 — улица Бокомбаева, дома № 245, 247, отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкская, Январская, Дмитрова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата, Шералиева, Термечикова, Он-Арча), отрезки улиц Кудрука, Шорина, Профессора Зимы, Исанова, 40 лет Октября, Манаса, Куренкеева, Джамбул, Баялинова, Джети-Огузская, Осипенко, Тюменская, Тоголок Молдо, Пржевальского, Ушакова, переулки Долонский, Кольский, Кемеровский, школа № 75, село Маевка (переулок Тепличная), жилмассив Ак-Босого" (улицы Чуй-49,50,51,52), улица Лумумбы, дом № 159;
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ынтымак, Сон-Кол, Адилет, Муромская, Ахунбаева, Ийгилик, Проектируемая;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Саранский, Гагарина, Отуз-Ата, Кырк-Кыз, село Маевка (улицы Новая, Молодежная, Арычная).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Садовая, Подгорная), Васильевка (улицы Верхняя Ат-Баши, Шаршеналиева, Солто-Ата, Фрунзе, контур № 430, 569, 580, Октябрьская, Комсомольская, МТФ, переулок Больничный), Берлик (улицы Лесная, Жумалы, Новая, Фабричная, Токтогула), Бирдик (улица Сыдыкбека), Беш-Кунгой (улица Проектируемая), Кара-Жыгач (новостройка, улицы Бакая, Бугубаева, Фрунзе, Кундучалова, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Шопокова, Лермонтова, Салиевой переулки Фрунзенский, Советский), Бек-Тоо (улица Новая);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Макаренко, Береговая, Бакыт, Темирязева, Кара-Балтинская, Береговая, Островского), село Новониколаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Западная, Московская, Октябрьская, Свердлова, Новосельская, Строительная, Кирова, Комсомольская);
- 9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Чапаева, Космонавтов, Школьная, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Калинина, Фрунзе, Первомайская, Луговая, Центральная, Лермонтова, Новостройка, Ватутина);
- 8.00-18.00 — села Сосновка, Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Кайырма, Боксо-Жол, Кызыл-Дыйкан, Суусамыр, перевал Тоо-Ашуу.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (улицы Тологонова, Мажытова);
- 9.00-18.00 — село Кашкелен (улицы Эгинбаева, Сматова);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Пушкина, Чкалова, Чапаева, Шопокова), Туз (улицы Осмонова, Дербишева, Кадыке уулу Билял);
- 9.00-17.00 — села Жерказар, Дружба;
- 10.00-15.00 — село Первомайское (улицы Келечек, Пионерская, Южный, Советская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Заря (улица Мичурина), Беш-Корук (улица Токтогула), Ак-Башат, Темен-Суу, Бала-Айылчы, Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке, урочище Жил-Булак, село Ак-Суу (улицы Прежвальского, Фрунзе, Мира, Горная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Проектируемая, Шевченко, Фрунзе, Ленина, Западная, Комсомольская, Пионерская, Октябрьская, Крупская, Колхозная, Южная, Первомайская, Ала-Арчинская, Пограничная, Токтогула, Полярная, Горького, Советская, Северная, Пушкина, Красноармейская, Кирова, тупики Советский, Западный, Первомайский, Комсомольский), Тош-Булак (улицы Советская, ГЭС, Бапанов), Новопавловка (улицы Гоголя, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская), Жаны-Жер (улица Симоуд), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Кайназарова), Национальное (улицы Новая, Разное, Садовая, Ключевая 1, Московская), Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая), Сокулук (улицы Кайназарова, Восточная, Первомайская, переулки Первомайский, Акимбаев, Монолит, Жетиген, Ынтымак, МТФ, Платина 1, 2, Сокулукское водохранилище);
- 9.30-17.00 — село Северное (улицы Панфилова, Советская, Киргизская, Почтовая, Калинина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Тельман (улицы Айтымбет, Эгембердиева, Кульчоро);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык, Садовое, Арал, Заказник, Кегети, Арпатектор, ущелья Кегети, Белсаз, город Токмок (улица Жантаева, 1-й микрорайон, дома 18, 19, 17, 17а);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман (улицы Новая, Школьная), Красная Речка (улица Ленина, переулок Пограничный).
3Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (улица Боогачи), село Кайынды;
- 10.00-19.00 — село Эмгекчил;
- 9.00-2.00 — село Ак-Кыя.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Арал, Кок-Добо;
- 9.00-13.00 — село Туйто;
- 13.00-17.00 — село Ынтымак;
- 9.00-18.00 — село Озгоруш.