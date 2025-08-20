11:30
Внимание, дети! На общественном транспорте размещают предупреждающие баннеры

На общественном транспорте начали размещать специальные предупреждающие баннеры с надписями «Внимание, дети!». Об этом сообщили в пресс- службе ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, эти действия проводятся с целью повышения безопасности школьников к началу нового учебного года. Баннеры размещаются в автобусах и маршрутках, перевозящих пассажиров, в том числе учеников.

ГУОБДД МВД КР
Фото ГУОБДД МВД КР. На общественном транспорте размещают предупреждающие баннеры

ГУОБДД МВД напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД, особенно вблизи общественного транспорта, в котором могут находиться дети. Водителей просят избегать превышения скорости и быть максимально внимательными на дорогах.
