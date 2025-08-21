20:26
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, комедию со Скарлетт Йоханссон и австралийско-американский боди-хоррор.

1
«Керексин» (драма)

Адилет и Айжан — самая обычная молодая семья. У Айжан диагностировали четвертую стадию рака. Врачи сообщают, что ей остается жить совсем недолго. Несмотря на тяжелый диагноз, Адилет твердо решает сделать все, чтобы спасти жену и вылечить ее от тяжелой болезни.

2
«Одно целое» (ужасы)

После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

3
«Летние войны» (аниме)

Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который, Кэндзи случайно впускает в Сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству.

4
«Она сказала «Да!»» (комедия)

Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов.

5
«Миссия: Взломать экзамен» (комедия)

Школьник Тед — специалист по пранкам. Когда Тед и его друзья узнают, что провалили важнейший школьный тест, на парня возлагается важная миссия — взломать экзамен. Теперь ему нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки. Но бывают такие планы, когда все идет не по плану.

6
«Дети-шпионы» (комедия)

Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец.

7
«Диспетчер» (боевик)

Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340256/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Керексин»
Фильм «Кара Кызыл Сары» вошел в программу «Недели выдающихся фильмов стран ШОС»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызская криминальная драма «Аят 4»
Национальный отбор фильмов на «Оскар» начался в Кыргызстане
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Единый рынок услуг, связанных с производством кино, хотят создать в ЕАЭС
Кыргызский фильм «От» («Огонь») получил особую награду на престижном фестивале
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Disney выпустил трейлер фильма «Аватар: Огонь и Пепел»
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
21 августа, четверг
20:25
В Бишкеке отмечают 100-летие народного артиста РК Нургисы Тилендиева В Бишкеке отмечают 100-летие народного артиста РК Нурги...
20:20
В ФРГ спорят, в какой тюрьме экстремист(ка) должна отбывать срок: женской или...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:42
Недалеко от КНР. В КНДР нашли секретную военную базу с баллистическими ракетами
19:19
В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рекорда Александра Овечкина