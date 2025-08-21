Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, комедию со Скарлетт Йоханссон и австралийско-американский боди-хоррор.

1 «Керексин» (драма) «Керексин» (драма)

Адилет и Айжан — самая обычная молодая семья. У Айжан диагностировали четвертую стадию рака. Врачи сообщают, что ей остается жить совсем недолго. Несмотря на тяжелый диагноз, Адилет твердо решает сделать все, чтобы спасти жену и вылечить ее от тяжелой болезни.

2 «Одно целое» (ужасы) «Одно целое» (ужасы)

После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

3 «Летние войны» (аниме) «Летние войны» (аниме)

Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который, Кэндзи случайно впускает в Сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству.

4 «Она сказала «Да!»» (комедия) «Она сказала «Да!»» (комедия)

Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов.

5 «Миссия: Взломать экзамен» (комедия) «Миссия: Взломать экзамен» (комедия)

Школьник Тед — специалист по пранкам. Когда Тед и его друзья узнают, что провалили важнейший школьный тест, на парня возлагается важная миссия — взломать экзамен. Теперь ему нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки. Но бывают такие планы, когда все идет не по плану.

6 «Дети-шпионы» (комедия) «Дети-шпионы» (комедия)

Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец.

7 «Диспетчер» (боевик) «Диспетчер» (боевик)

Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.