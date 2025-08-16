12:18
Общество

Супергерои снова в деле, триллер и комедии. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадр из сериала «Миротворец»

На следующей неделе (18 — 24 августа) сразу несколько продолжений фантастических сериалов, в которых фигурируют супергерои и инопланетяне. Кому такая тематика не очень интересна, могут остановиться на премьерах триллеров или комедий. В списке последних даже анимационная о жизни студентов в общежитии.

1
«Миротворец», фантастика, второй сезон (20 августа)

Американский комедийно-приключенческий сериал — это спин-офф картины «Отряд самоубийц», который расскажет на экране историю одного из персонажей фильма. События развернутся во вселенной DC. Главным героем станет Кристофер Смит, обретший популярность под именем Миротворец. Он — убийца-экстремист, который убежден, что творит зло ради достижения мира. Миротворец уничтожает всех и каждого, кто служит помехой для осуществления его величайшего замысла.

2
«Суперген», фантастика, второй сезон (20 августа)

В центре событий молодой человек по имени Майкл. У него в жизни есть все, что требуется для полного счастья. Майкл живет в собственном доме, ездит на хорошем автомобиле, а его возлюбленная только что приняла его предложение руки и сердца. Все меняется, когда главный герой неожиданно оказывается в будущем. Там он выясняет, что его избранница в скором времени погибнет. Однако у Майкла есть возможность изменить ход событий. Для этого ему потребуется собрать команду людей с суперспособностями.

3
«Вторжение», фантастика, третий сезон (22 августа)

В новом сезоне продолжается история о том, как на планету Земля прибыли существа, которые грозят уничтожить человечество. Пришельцы высаживаются в четырех стратегически важных точках планеты — в Японии, Великобритании, Африке и Северной Америке. В центре событий оказываются несколько простых людей, которые внимательно следят за происходящим в разных точках планеты. Именно им предстоит разобраться в хаосе, который царит повсюду. 

4
«Король и завоеватель», историческая драма, премьера (22 августа)

История столкновения, определившего будущее континента на тысячу лет, корни которого уходят в глубь веков и простираются через пару взаимосвязанных семейных династий, борющихся за власть на территории двух стран и бушующего моря. Гарольд Уэссекский и Вильгельм Нормандский — два человека, которым суждено было встретиться в битве при Гастингсе в 1066 году; два союзника, не имевших намерений занять британский трон, но вынужденные в силу обстоятельств и личной одержимости вступить в войну за обладание короной.

5
«Запутанная история Аманды Нокс», триллер, премьера (20 августа)

Реальная история Аманды Нокс, осужденной за убийство своей соседки Мередит Керчер в Италии в 2007 году.

6
«Заложник», триллер, премьера (21 августа)

Международный саммит идет наперекосяк, когда похищают мужа премьер-министра Великобритании Эбигейл Далтон. Одновременно с этим шантажу подвергается президент Франции Вивьен Туссен. Лидерам двух стран предстоит сделать непростой выбор и предотвратить заговор. Проект прошел через несколько этапов смены названия, прежде чем получить финальный вариант. Изначально сериал разрабатывался под заголовком «В комнате» (In The Room), а позже его рабочим названием стало «Выбор» (The Choice). Окончательное имя «Заложник» утвердили в январе 2025 года.

7
«Профессор Т», детектив, четвертый сезон (24 августа)

Профессор Джаспер Темпест, гениальный криминолог из Кембриджского университета, помогает полиции с расследованиями. Это британская версия одноименной бельгийской криминальной драмы.

8
«Миллиард проблем», комедия, премьера (18 августа)

Заурядная жизнь школьного учителя Ростика, привыкшего скрупулезно считать каждую копейку, летит в тартарары после выигрыша в лотерею. Миллиард сваливается на его голову не как дар небес, а как изощренное проклятие, превращая вчерашнего скромнягу в магнит для проблем.

9
«Папины дочки. Новые», комедия, четвертый сезон (18 августа)

Это перезапуск культового российского ситкома о веселом многодетном семействе Васнецовых. Действие разворачивается через десять лет после предыдущих событий. Папа и мама снова вместе, а все дочери — давно взрослые женщины. Однако на этом их приключения не заканчиваются. Бывшая готка Даша растит детей вместе с гениальным физиком Веником. Галина Сергеевна ищет свое счастье, разочаровавшись в школьном романе. А Пуговку уже смело можно назвать Полиной Сергеевной.

10
«Дух моей общаги», анимация, второй сезон (21 августа)

Юмористическая и философская анимационная история о студенческой жизни и загробном мире. В общежитие крупного вуза вселяется обычный первокурсник-раздолбай из провинции по имени Дима. Но вскоре он понимает, что его комната уже кем-то занята... Из ниоткуда появляется призрак. Его зовут Олежа, и раньше он был студентом-отличником, пока не погиб в этих стенах. Что ж, цель обоих парней — покинуть университет. Для этого им придется помогать друг другу.

11
«Короче говоря», мультфильм, премьера (22 августа)

Анимационная комедия о семье, созданная авторами «Коня БоДжека».

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (11 — 17 августа), можно посмотреть здесь.
