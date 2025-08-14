Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую криминальную драму, сиквел фильма «Никто» и спортивную анимацию.

1 «Аят 4» (криминальная драма) «Аят 4» (криминальная драма)

Али — миролюбивый, добросердечный и простой человек. Его мир — это семья, труд и честная жизнь. Но судьба готовит ему тяжелое испытание: младший брат Жапар неожиданно оказывается втянут в криминальный мир, и жизнь Али меняется до неузнаваемости. Теперь он стоит перед трудным выбором — между братским долгом и законом.

2 «На высоте страха» (фантастика)

Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдаленной урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Эбби остается одна среди лесов, скал и снегов. Ее единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации.

3 «Пушистый форсаж: Гран-при» (мультфильм)

Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения.

4 «Без правил» (боевик)

Сэл по прозвищу Бык, неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив, внезапно встречает старого друга Винса с криминальным прошлым, который втягивает его в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями и ставит Сэла перед сложным жизненным выбором.

5 «Женщина в черном. Невеста дьявола» (ужасы)

Вскоре после свадьбы с Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения и тревожные совпадения. Поначалу ее муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьез, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает все, чтобы разрушить ее брак.

6 «Побег из зоопарка» (семейный)

Обезьянка Чи-Чи-Чи сбегает из зоопарка и отправляется в приключение, полное авантюр и неожиданных встреч. Вместе со своими новыми друзьями ей предстоит ответственная миссия: воссоединиться с семьями и помочь освободить из неволи всех животных в городе.

7 «Никто 2» (боевик)

Хатч Мэнселл, семьянин из пригорода и бывший профессиональный убийца, больше не может скрываться от своего опасного прошлого после предотвращения нападения дома. Постепенно раскрываются секреты не только Хатча, но и его жены Бекки.