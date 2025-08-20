В Бишкеке 20 августа переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем ожидается +35 градусов.

Родилась 20 августа 1975 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в КНР.

Памятные даты

Всемирный день лени

В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса.

Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться.

Запатентован телефон с наборным диском

20 августа 1896 года в США запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем.

На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е рядом с цифрами появились буквы. В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы алфавита. В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было 10 букв.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Курдюмова

Родилась в 1937 году в селе Новопокровка. Доктор технических наук, заслуженный работник образования КР.

Специалист в области строительства. Опубликовано более 120 научных работ, в том числе три монографии, один учебник, три изобретения.

Награждена медалями СССР и КР. Профессор кафедры «Металлические и полимерные конструкции» КГУСТА имени Насирдина Исанова.

