В Бишкеке 22 августа переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — «Городок строителей», 11;

9.00-17.00 — улицы Бокомбаева, 249, 251, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Шералиева, Матисакова, Ысык-Кол), отрезки проспекта Ден Сяопина, улиц Власова, Месароша, 9 января, Кайназаровой, Лумумбы, 161,143;

13.00-17.00 — село Нижний Орок;

5.00-22.00 — села Мраморное (улицы Мраморное Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчы, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял, Акчи), «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), Рассвет (улицы Дружба, Садовая, Школьная, Веселая, Парковая, Лесхозная);

9.00-16.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-16 Центральная), Северная объездная дорога;

14.00-16.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Култегин, Энесай-8 — Энесай-13).

У кого намечается той

Рапиль Жошыбаев

Родился 22 августа 1963 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане.

Темир Бирназаров

Родился 22 августа 1965 года. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Карим Ханджеза

Родился 22 августа 1982 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

В мае 2019 года Генеральная Ассамблея ООН установила новую памятную дату.

В своей резолюции ООН осуждает любое проявление насилия на основе религии и убеждений как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ и так далее.

Запатентовано жидкое мыло

Патент на изобретение жидкого мыла зарегистрирован в Нью-Йорке в 1865 году. Его автором был некто Уильям Шеппард. Он открыл, что если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь.

Нельзя сказать, что изобретение Шеппарда стало популярным. О нем знали, но для широкого применения жидкому мылу не хватало удобной упаковки.

Такую упаковку, а точнее, маленькую бутылочку с пробкой-помпой, в 1980-м придумал предприниматель из Миннесоты Роберт Тейло.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Инга Левченко

Родилась 22 августа 1935-го в Омске. Деда подполковника Советской Армии по долгу службы направили во Фрунзе, куда приехали дочь и внуки.

45 лет профессор Инга Левченко отдала Кыргызскому национальному театру оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. На ее счету постановки танцевальных сцен во многих оперных спектаклях, возобновление на нашей сцене легендарных «Шопенианы», «Пахиты» и других произведений.

Долгие годы была основным педагогом-балетмейстером кыргызской балетной труппы.

Воспитала плеяду талантливых людей, создавших культурную элиту Кыргызстана. Это Бюбюсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева, Мелис Асылбашев, Эрик Латыпов, Акан Нуртазин и другие артисты (более 350 специалистов).

Талант Инги Левченко оценили и за рубежом. Так, балетмейстер-постановщик работала над спектаклями в театрах Египта и Ирана.

В 1987-м Инге Евгеньевне присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР. Награждена медалями зарубежных стран и медалью «Данк». Указом президента в 2008 году за большой вклад в развитие театрального искусства республики ей присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».

Умерла 13 июля 2009-го.

