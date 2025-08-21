00:40
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 августа солнечно. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — улица Токтогула, 64б;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Медерова, Матросова;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Кольбаева, Чолпон-Атинская, Луганская, Чапаева, переулки Каджисайский, Школьный;
  • 9.00-17.00 — улица Бокомбаева, 245, 247, отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкская, Январская, Дмитрова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата, Шералиева, Термечикова, Он-Арча), отрезки улиц Кудрука, Шорина, Профессора Зимы, Исанова, 40 лет Октября, Манаса, Куренкеева, Джамбул, Баялинова, Джети-Огузская, Осипенко, Тюменская, Тоголок Молдо, Пржевальского, Ушакова, переулки Долонский, Кольский, Кемеровский, школа № 75, село Маевка (переулок Тепличная), жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 - Чуй-52), улица Лумумбы, 159;
  • 11.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ынтымак, Сон-Кол, Адилет, Муромская, Ахунбаева, Ийгилик, Проектируемая;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Саранский, Гагарина, Отуз-Ата, Кырк-Кыз, село Маевка (улицы Новая, Молодежная, Арычная).

  • 10.00-21.00 — район, ограниченный улицами Горького, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Койбагарова, Юнусалиева, Скрябина, Матросова, Медерова, Бектенова;
  • 10.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Чодуронова, Береговая). Подробнее

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Фото из интернета. Памятник жертвам терроризма в Киеве

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.

Цель новой даты, отмечаемой 21 августа,  воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.

Родилась государственный деятель Сакин Бегматова

Фото из интернета. Сакин Бегматова

Родилась 21 августа 1921 года. Советский государственный деятель, министр иностранных дел Киргизской ССР (1963–1980), заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР (1961–1980).

С начала 1960-х годов Сакин Бегматова очень много ездила по миру, показывая равноправное положение женщин в советских среднеазиатских республиках. Она посетила ГДР, Индию, Сирию и ряд других стран. Участвовала в открытии экспозиций Киргизской ССР на международных выставках — например, на ЭКСПО-67 в Монреале. Кроме того, участвовала в работе ООН — в 1964 году, а в 1969 году руководила советской делегацией в одном из комитетов на XXIV Сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Сакин Бегматова была депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962-1966) от Киргизской ССР.

Погибла в автокатастрофе 28 июня 1981 года.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
