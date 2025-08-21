В Бишкеке 21 августа солнечно. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Фото из интернета. Памятник жертвам терроризма в Киеве

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.

Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, — воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.

Люди, которые меняли мир

Родилась государственный деятель Сакин Бегматова

Фото из интернета. Сакин Бегматова

Родилась 21 августа 1921 года. Советский государственный деятель, министр иностранных дел Киргизской ССР (1963–1980), заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР (1961–1980).

С начала 1960-х годов Сакин Бегматова очень много ездила по миру, показывая равноправное положение женщин в советских среднеазиатских республиках. Она посетила ГДР, Индию, Сирию и ряд других стран. Участвовала в открытии экспозиций Киргизской ССР на международных выставках — например, на ЭКСПО-67 в Монреале. Кроме того, участвовала в работе ООН — в 1964 году, а в 1969 году руководила советской делегацией в одном из комитетов на XXIV Сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Сакин Бегматова была депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962-1966) от Киргизской ССР.

Погибла в автокатастрофе 28 июня 1981 года.

