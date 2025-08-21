В Бишкеке 21 августа солнечно. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.00 — улица Токтогула, 64б;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Медерова, Матросова;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Кольбаева, Чолпон-Атинская, Луганская, Чапаева, переулки Каджисайский, Школьный;
- 9.00-17.00 — улица Бокомбаева, 245, 247, отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкская, Январская, Дмитрова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата, Шералиева, Термечикова, Он-Арча), отрезки улиц Кудрука, Шорина, Профессора Зимы, Исанова, 40 лет Октября, Манаса, Куренкеева, Джамбул, Баялинова, Джети-Огузская, Осипенко, Тюменская, Тоголок Молдо, Пржевальского, Ушакова, переулки Долонский, Кольский, Кемеровский, школа № 75, село Маевка (переулок Тепличная), жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 - Чуй-52), улица Лумумбы, 159;
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ынтымак, Сон-Кол, Адилет, Муромская, Ахунбаева, Ийгилик, Проектируемая;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Саранский, Гагарина, Отуз-Ата, Кырк-Кыз, село Маевка (улицы Новая, Молодежная, Арычная).
- 10.00-21.00 — район, ограниченный улицами Горького, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Койбагарова, Юнусалиева, Скрябина, Матросова, Медерова, Бектенова;
- 10.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Чодуронова, Береговая). Подробнее
Памятные даты
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.
Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, — воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.
Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.
Люди, которые меняли мир
Родилась государственный деятель Сакин Бегматова
Родилась 21 августа 1921 года. Советский государственный деятель, министр иностранных дел Киргизской ССР (1963–1980), заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР (1961–1980).
С начала 1960-х годов Сакин Бегматова очень много ездила по миру, показывая равноправное положение женщин в советских среднеазиатских республиках. Она посетила ГДР, Индию, Сирию и ряд других стран. Участвовала в открытии экспозиций Киргизской ССР на международных выставках — например, на ЭКСПО-67 в Монреале. Кроме того, участвовала в работе ООН — в 1964 году, а в 1969 году руководила советской делегацией в одном из комитетов на XXIV Сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Сакин Бегматова была депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962-1966) от Киргизской ССР.
Погибла в автокатастрофе 28 июня 1981 года.