Общество

Супруге осужденного Даниэля Ажиева переданы квартира и автомашина

Сегодня, 19 августа 2025 года, заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев принял Наргизу Ажиеву, которая ранее 29 июля 2025 года через СМИ распространила видеообращение в адрес президента Кыргызской Республики с просьбой рассмотреть вопрос о передаче ранее конфискованной государством квартиры.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Наргизе Ажиевой вручили новую машину

Учитывая тяжелую жизненную ситуацию, а также наличие у Наргизы Ажиевой ребенка с тяжелой болезнью, ей была вручена ранее конфискованная жилая квартира, а также новая автомашина.

Следует отметить, что по факту создания организованного преступного сообщества с целью легализации доходов, полученных преступным путем посредством незаконной деятельности так называемых вебкам-студий, принадлежащих Даниэлю Ажиеву, постановлением следственного судьи Первомайского суда Бишкека были наложены аресты на имущество Даниэля Ажиева.  В последующем оно было обращено в доход государства путем конфискации недвижимого имущества и автомашин, общая стоимость которых составляет 262 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340181/
просмотров: 441
