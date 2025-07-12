17:27
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане сняли фильм о работе спецслужб

Картина под названием «Национальная безопасность» создается при непосредственной поддержке ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности). Об этом «7-му каналу» сообщил продюсер фильма Бектемир Мамаюсупов.

По его данным, фильм отражает исторический путь страны с момента обретения независимости до наших дней, изменения в обществе и принципиальную борьбу с преступностью. Главный герой Азат, работая в силовых структурах, становится свидетелем поворотных моментов в истории страны.

Съемки фильма, в котором мастерски сочетается сценарий и художественное исполнение, проходили в городе Бишкеке и Иссык-Кульской области с 4 мая по 30 июня. Выход фильма в прокат запланирован на осень.

В фильме наряду с известными кыргызскими актерами снялись и новые лица. Цель этой картины — донести до зрителей суть национальной безопасности в доступной форме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336040/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Автор популярного YouTube-канала «Редакция» снял фильм о Кыргызстане
Камчыбек Ташиев: Источник Чечме полностью перешел Кыргызстану
Прогулка Манаса по Бишкеку. Российские журналисты сняли программу о Кыргызстане
Фильм кыргызстанского режиссера получил возможность побороться за «Оскар»
Выявлена коррупция при выдаче лицензии на добычу полезных ископаемых
В Нарынском университете отчислено более 300 студентов, наказано 13 работников
В Кара-Суйском районе государству возвращен земельный участок с сооружением
Актер Джуд Лоу появился в образе Владимира Путина на съемках кинофильма в Риге
Житель Индии засудил сеть кинотеатров за слишком долгую рекламу перед сеансом
Казахстанский фильм «Рэкетир 3» сняли с проката
Популярные новости
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и&nbsp;встретился с&nbsp;правнуками Тян-Шанского Мэр Балыкчи нашел человеческую кость и встретился с правнуками Тян-Шанского
ОСАГО стало обязательным. Водители в&nbsp;замешательстве, власти&nbsp;&mdash; в&nbsp;противоречиях ОСАГО стало обязательным. Водители в замешательстве, власти — в противоречиях
Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не&nbsp;пинайте. Зынк болот! Мэр Балыкчи про снос памятника Тян-Шанскому: мозг не пинайте. Зынк болот!
Бизнес
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в&nbsp;приложении авиакомпании Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по&nbsp;депозиту Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
От&nbsp;Турции до&nbsp;Китая&nbsp;&mdash; выгодные интернет-пакеты от&nbsp;О! в&nbsp;роуминге От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге
12 июля, суббота
17:15
Более 330 миллионов человек страдают от песчаных и пылевых бурь Более 330 миллионов человек страдают от песчаных и пыле...
16:51
В Оше проходят рейды по выявлению лиц, сдающих квартиры в аренду без патента
16:39
Усилен контроль за акцизными марками: рейды прошли в Балыкчи и Чолпон-Ате
16:34
Глава Минстроя обещал быстро решить вопрос с документами дома на улице Панфилова
16:32
Таяние ледников может пробудить древние вирусы — ЮНЕП