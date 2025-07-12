В Кыргызстане сняли фильм о работе спецслужб

Картина под названием «Национальная безопасность» создается при непосредственной поддержке ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности). Об этом «7-му каналу» сообщил продюсер фильма Бектемир Мамаюсупов.

По его данным, фильм отражает исторический путь страны с момента обретения независимости до наших дней, изменения в обществе и принципиальную борьбу с преступностью. Главный герой Азат, работая в силовых структурах, становится свидетелем поворотных моментов в истории страны.

Съемки фильма, в котором мастерски сочетается сценарий и художественное исполнение, проходили в городе Бишкеке и Иссык-Кульской области с 4 мая по 30 июня. Выход фильма в прокат запланирован на осень.

В фильме наряду с известными кыргызскими актерами снялись и новые лица. Цель этой картины — донести до зрителей суть национальной безопасности в доступной форме.