Садыр Жапаров открыл новое здание ГКНБ в Чуйской области

Президент Садыр Жапаров сегодня, 19 декабря, принял участие в торжественном открытии нового здания управления ГКНБ по Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении Садыр Жапаров выразил надежду на то, что новое здание станет важной вехой для органов национальной безопасности и улучшит условия для их работы. Он напомнил, что управление создано в 1991 году, однако долгое время не имело собственного административного здания. В результате сотрудники были вынуждены работать в разных помещениях.

Президент подчеркнул, что, несмотря на сложности, управление успешно выполняло задачи по защите конституционного строя, противодействию терроризму и контрразведке. Однако он отметил, что для региона с фактическим населением около 1,5 миллиона человек новое здание жизненно необходимо.

Строительство нового здания площадью 5 тысяч квадратных метров инициировано в 2022-м и находилось под контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Здание оборудовано всем необходимым для комфортной и эффективной работы.

Садыр Жапаров также поздравил сотрудников ГКНБ с предстоящим профессиональным праздником и пожелал им успехов. В завершение мероприятия он осмотрел инфраструктуру здания и посадил ель на территории управления как символ стабильности и развития.