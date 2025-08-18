23:25
В Таджикистане предложили ввести наказание за посещение гадалок и колдунов

Правительство Таджикистана предложило парламенту страны ввести штрафы за посещение гадалок, магов и колдунов и пользование их услугами, дополнив Кодекс об административных правонарушениях соответствующим пунктом.

Как передает ASIA-Plus, в случае принятия предложения клиентам гадалок и колдунов будет грозить штраф в размере до 750 сомони (около $81).

Отмечается, что за последний год власти Таджикистана усилили борьбу с лицами, занимающимися эзотерическими практиками. Летом прошлого года МВД Таджикистана объявило, что будет вызывать в органы власти граждан, посещающих гадалок и колдунов, и размещать их имена и фотографии в базе данных ведомства. В министерстве объяснили, что это делается с целью лишить гадалок и колдунов клиентов и в конечном итоге пресечь их деятельность.

В 2024 году также было ужесточено наказание за занятие гаданием и колдовством. 

По данным МВД, за первые 6 месяцев текущего года в Таджикистане выявлено 495 фактов колдовства и гадания.
