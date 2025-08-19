В Бишкеке 19 августа переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем ожидается +31 градус.

Памятные даты

Всемирный день гуманитарной помощи

В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.

Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.

Всемирный день фотографии

Учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839-м широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.

Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли

19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.

Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Байышбек Будайчиев

Фото из интернета. Байышбек Будайчиев

Родился 19 августа 1944 года в селе Чым-Коргон Чуйской области. Искусствовед, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры КР, академик Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова.

Принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.

Работал заведующим кафедрой культурно-просветительной работы Института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, инструктором и заместителем заведующего отделом культуры ЦК Компартии Кыргызстана. Являлся первым заместителем председателя правления Кыргызского фонда культуры, проректором по учебной и научной работе Государственного высшего художественного колледжа, преобразованного в Академию художеств Кыргызстана, профессором кафедры мировой культуры Национальной консерватории.

Сейчас является профессором кафедры гуманитарных дисциплин Национальной академии художеств КР имени Тургунбая Садыкова.

Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного изобразительного искусства.

Родился спортсмен Александр Блинов

Родился 19 августа 1954 года во Фрунзе. Советский спортсмен-конник.

На летних Олимпийских играх в Москве в 1980-м завоевал две медали — золото в командном первенстве и серебро в личном.

Начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».

Погиб в феврале 2021 года.

