В Бишкеке 19 августа переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем ожидается +31 градус.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.00 — «Городок строителей», 15;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Щербакова, Боталиева, переулок Майлисайский;
- 9.30-18.00 — село Орто-Сай (улица Рысмендиева);
- 9.00-17.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Жумабека, Баетова, Тыныстанова, Логвиненко, Панфилова, Иваницина, проспекта Жибек Жолу, улица Руставели, 44, село Маевка (улица Тепличная, переулок Тепличный), улица Лумумбы, 151;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Кронштадской, Бородина, Кара-Кумской, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Береговая, Луговая, Ямбургская, Дачная, Ульянова, Чодронова, 50 лет Победы);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Чон-Курганской, Коллекторной, Адырской, Бельской, Андижанской, Рабочая, 1/1, переулки Гончарный, Наманганский, контур 902;
- 10.00-17.00 — село Маевка (улицы Арычная, Набережная, Новая, Молодежная).
- 10.00-24.00 — район, ограниченный улицами Токтоналиева, Гшлиессера, Минжылкиева, Сагындыкова, проспектом Масалиева. Подробнее
У кого намечается той
Чолпон Султанбекова
Родилась 19 августа 1969 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Мамыржан Рахимов
Родился 19 августа 1968 года. Специальный представитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области.
Бообек Ажикеев
Родился 19 августа 1965 года. Министр чрезвычайных ситуаций КР.
Рамиз Алиев
Родился 19 августа 1984 года. Заместитель мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Памятные даты
Всемирный день гуманитарной помощи
В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.
Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.
Всемирный день фотографии
Учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.
Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839-м широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.
Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли
19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.
Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Байышбек Будайчиев
Родился 19 августа 1944 года в селе Чым-Коргон Чуйской области. Искусствовед, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры КР, академик Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова.
Принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.
Работал заведующим кафедрой культурно-просветительной работы Института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, инструктором и заместителем заведующего отделом культуры ЦК Компартии Кыргызстана. Являлся первым заместителем председателя правления Кыргызского фонда культуры, проректором по учебной и научной работе Государственного высшего художественного колледжа, преобразованного в Академию художеств Кыргызстана, профессором кафедры мировой культуры Национальной консерватории.
Сейчас является профессором кафедры гуманитарных дисциплин Национальной академии художеств КР имени Тургунбая Садыкова.
Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного изобразительного искусства.
Родился спортсмен Александр Блинов
Родился 19 августа 1954 года во Фрунзе. Советский спортсмен-конник.
На летних Олимпийских играх в Москве в 1980-м завоевал две медали — золото в командном первенстве и серебро в личном.
Начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».
Погиб в феврале 2021 года.