В селе Аламедин с 20 по 22 августа временно приостановят подачу газа

В селе Аламедин с 20 по 22 августа в связи с проведением работ на газопроводах среднего и низкого давления будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаз».

Отключение коснется района, ограниченного улицами:

село Аламедин, улица Древесная, улица ГЭС-2, улица Гоголя, улица Чернышевского, БЧК, Кондитерский цех «Куликовский».

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.