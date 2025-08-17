11:19
Общество

В Оше трем семьям, проживающим в ветхих домах, от имени мэра подарили квартиры

В Оше трем семьям, проживающим в ветхих домах, от имени мэра подарили квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что Женишбек Токторбаев принял решение передать новые квартиры трем семьям, проживающим в старом доме в центре города.

Он посетил жильцов и осмотрел их непригодные к проживанию помещения.

«Поскольку их дома находились в аварийном состоянии и не имели нормальных условий, он распорядился выселить людей, предоставить им новый дом в другом месте, а участок расширить для прилегающего детского сада «Айданек». Жильцам вручены ключи от новых квартир. Они уже готовятся к переезду», — говорится в сообщении.
В Оше трем семьям, проживающим в ветхих домах, от имени мэра подарили квартиры
