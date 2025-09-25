19:36
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Власть

Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью гостипографии «Учкун»

Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Учкун». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, управляющий делами президента и гендиректор «Учкуна» рассказали Адылбеку Касымалиеву о деятельности учреждения, представлена презентация.

«Отмечена работа по выпуску учебников, ID-карт и общегражданских паспортов, акцизных марок на отдельные виды продукции, технических паспортов транспорта и водительских удостоверений. Производственные линии издательства модернизированы и оснащены современным техническим оборудованием, что позволило повысить качество продукции, соответствующей необходимым стандартам», — говорится в сообщении.

По финансовым показателям за январь — сентябрь 2025 года ОАО, по предварительным расчетам, получило общую прибыль в 2 миллиарда 461 миллион 846 тысяч сомов, что на 124 миллиона 846 тысяч больше запланированного.

Глава кабмина отметил, что «Учкун» является ведущим предприятием полиграфической отрасли в Кыргызстане, подчеркнув необходимость своевременного выпуска и высокого качества продукции на основе заключенных с предприятием договоров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344942/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгружают в регионы
В ОАО «Учкун» начнут выпускать водительские удостоверения и госномера для машин
«Учкун» ААКтын административдик имараты капиталдык оңдоодон кийин ачылды
В ОАО «Учкун» после капитального ремонта открыт административный корпус
В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун»
«Учкун» ААКга жаңы директорлор кеңешинин курамы шайланды
Жогорку Кеңештин депутаттарына «Учкунда» китеп басып чыгаруу иштери көрсөтүлдү
Депутатам Жогорку Кенеша показали работу госкомпании «Учкун»
«Учкун» ишканасы өткөн жылы 1,7 млрд сом киреше тапкан
ОАО «Учкун» в 2024 году заработало 1,7 миллиарда сомов
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Камчыбек Ташиев подарил семье с&nbsp;десятью детьми дом Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Неоднозначный закон. Что будет с&nbsp;депутатами после объявления о&nbsp;самороспуске Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
19:23
Ученые выяснили, что могло сгубить армию Наполеона при отступлении из России Ученые выяснили, что могло сгубить армию Наполеона при...
19:01
Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
18:47
Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью гостипографии «Учкун»
18:29
В Кыргызстане назвали «Лучшего учителя года». Список
18:07
Партии должны уведомить ЦИК об участии в выборах в течение трех дней