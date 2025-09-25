Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью гостипографии «Учкун»

Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Учкун». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, управляющий делами президента и гендиректор «Учкуна» рассказали Адылбеку Касымалиеву о деятельности учреждения, представлена презентация.

«Отмечена работа по выпуску учебников, ID-карт и общегражданских паспортов, акцизных марок на отдельные виды продукции, технических паспортов транспорта и водительских удостоверений. Производственные линии издательства модернизированы и оснащены современным техническим оборудованием, что позволило повысить качество продукции, соответствующей необходимым стандартам», — говорится в сообщении.

По финансовым показателям за январь — сентябрь 2025 года ОАО, по предварительным расчетам, получило общую прибыль в 2 миллиарда 461 миллион 846 тысяч сомов, что на 124 миллиона 846 тысяч больше запланированного.

Глава кабмина отметил, что «Учкун» является ведущим предприятием полиграфической отрасли в Кыргызстане, подчеркнув необходимость своевременного выпуска и высокого качества продукции на основе заключенных с предприятием договоров.