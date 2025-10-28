В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов

С 17 ноября в Кыргызстане начнут печатать купюры номиналом 20 и 50 сомов. Об этом стало известно во время открытия нового здания Национального банка КР с участием президента Садыра Жапарова.
Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов опубликовал видео, на котором Садыр Жапаров уточняет, начнут ли в Кыргызстане до нового года самостоятельно печатать купюры.
В ответ управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и председатель Нацбанка Мелис Тургунбаев сообщили, что вся бумажная работа завершена и с 17 ноября стартует печать купюр в 20 и 50 сомов.
Также президент спросил, начнут ли с середины следующего года печатать все остальные купюры вплоть до 5 тысяч сомов, на что также получил утвердительный ответ.
Напомним, в марте этого года сообщалось о начале производства кыргызских сомов на предприятии «Учкун». Президенту презентовали первый образец. Тогда председатель Национального банка Мелис Тургунбаев отмечал, что на первом этапе будет осуществляться печать купюр мелкого номинала.
О том, что Кыргызстан начнет печатать банкноты национальной валюты внутри страны, было заявлено еще в 2023 году.
Справка 24.kg
Эмиссию (выпуск) национальной валюты Кыргызстана — сома — контролирует Национальный банк КР.
Ранее банкноты печатались за рубежом с участием международных типографий Oberthur Fiduciaire (Франция) и Crane Currency (США).
В 2024 году в Бишкеке на госпредприятии «Учкун» началась подготовка к собственному производству банкнот, что позволит сократить расходы и усилить контроль за денежным обращением.
По данным Нацбанка, в 2023 году на изготовление банкнот и монет было потрачено около 584 миллионов сомов.
Стоимость печати одной купюры не раскрывается, однако регулятор отмечает, что она не превышает ее номинала.
В обращении сейчас находятся банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сомов.
Новая серия купюр введена в 2023–2024 годах, была оснащена современными степенями защиты — голографическими полосами, цветопеременными элементами и микрооптикой, что повышает устойчивость к подделке.