18:40
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Экономика

В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов

С 17 ноября в Кыргызстане начнут печатать купюры номиналом 20 и 50 сомов. Об этом стало известно во время открытия нового здания Национального банка КР с участием президента Садыра Жапарова.

Пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов опубликовал видео, на котором Садыр Жапаров уточняет, начнут ли в Кыргызстане до нового года самостоятельно печатать купюры.

В ответ управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и председатель Нацбанка Мелис Тургунбаев сообщили, что вся бумажная работа завершена и с 17 ноября стартует печать купюр в 20 и 50 сомов.

Также президент спросил, начнут ли с середины следующего года печатать все остальные купюры вплоть до 5 тысяч сомов, на что также получил утвердительный ответ.

Напомним, в марте этого года сообщалось о начале производства кыргызских сомов на предприятии «Учкун». Президенту презентовали первый образец. Тогда председатель Национального банка Мелис Тургунбаев отмечал, что на первом этапе будет осуществляться печать купюр мелкого номинала.

О том, что Кыргызстан начнет печатать банкноты национальной валюты внутри страны, было заявлено еще в 2023 году.

Справка 24.kg

Эмиссию (выпуск) национальной валюты Кыргызстана — сома — контролирует Национальный банк КР.

Ранее банкноты печатались за рубежом с участием международных типографий Oberthur Fiduciaire (Франция) и Crane Currency (США). 

В 2024 году в Бишкеке на госпредприятии «Учкун» началась подготовка к собственному производству банкнот, что позволит сократить расходы и усилить контроль за денежным обращением.

По данным Нацбанка, в 2023 году на изготовление банкнот и монет было потрачено около 584 миллионов сомов.

Стоимость печати одной купюры не раскрывается, однако регулятор отмечает, что она не превышает ее номинала.

В обращении сейчас находятся банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сомов.

Новая серия купюр введена в 2023–2024 годах, была оснащена современными степенями защиты — голографическими полосами, цветопеременными элементами и микрооптикой, что повышает устойчивость к подделке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348879/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью гостипографии «Учкун»
Переход на 12-летнее образование. Новые учебники отгружают в регионы
В ОАО «Учкун» начнут выпускать водительские удостоверения и госномера для машин
«Учкун» ААКтын административдик имараты капиталдык оңдоодон кийин ачылды
В ОАО «Учкун» после капитального ремонта открыт административный корпус
Кыргызскому сому 32 года: история, становление, награды
В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун»
«Учкун» ААКга жаңы директорлор кеңешинин курамы шайланды
Женщине обещали обменять юани на сомы и обманули почти на 3,5 миллиона сомов
Жогорку Кеңештин депутаттарына «Учкунда» китеп басып чыгаруу иштери көрсөтүлдү
Популярные новости
Поставки ГСМ в&nbsp;КР планируется диверсифицировать Поставки ГСМ в КР планируется диверсифицировать
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до&nbsp;1&nbsp;тысячи 440 мегаватт Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
28 октября, вторник
18:30
29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
18:11
В Оше владельцев кафе и ресторанов обязали перевести вывески на кыргызский
18:06
Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску
17:58
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР