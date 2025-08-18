В Бишкеке 18 августа ночью возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается +30 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.30 — проспект Чуй, 123, 125, улицы Суюмбаева, 123/1, Осмонкула, 64, отрезки улиц Ереванской, Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский;
- 9.30-18.00 — улицы Тыныстанова, 8, 8а, 8б, 6/1, 6б/1, Абая, 8б, Малдыбаева, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 34а, Ахунбаева, 96б, 98б, 98в;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Купянской, Гагарина;
- 9.00-17.00 — улицы Баетова, 94, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Кожомкулова, Абдрахманова), отрезки улиц Бокомбаева, Чокморова, Шевченко, Турусбекова, Уметалиева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын), отрезки улиц Баба-Ата, Куюкова, Узун-Булак, Садырбаева, Лумумбы, 153, переулок Овощной;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Кара-Балтинской, Харьковской, Березовой, Ленской, Фучика, жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1 — Тендик 16, Центральная), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-16, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Ак-Буура, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен ,Тынчтык, Манас-Ата, Рыскулбекова, Курманджан Датка, Тенир-Тоо, Манас, Жунус, Эламан Баатыр, Ала-Тоо, Ашырбек Ата, переулок Чыгыш), «Калыс-Ордо»;
- 10.00-17.00 — село Маевка (улицы Арычная, Набережная, Новая, Молодежная).
Имамназар Бурканов
Родился 18 августа 1965 года. Глава государственной администрации — аким Жайылского района Чуйской области.
Памятные даты
День военной авиации Кыргызской Республики
18 августа 1959 года на территории Кыргызстана развернут учебный авиационный полк, на базе которого и сформирована военно-воздушная база Минобороны.
После провозглашения независимости страна в 1992-м приступила к созданию своих Вооруженных сил. Под юрисдикцию приняты все воинские части, в том числе и летные, расположенные на территории КР.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Журахон Рахмонов
В 1917 году в Оше родился драматический актер Журахон Рахмонов. Артист Узбекского драматического театра имени Кирова (ныне Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура), заслуженный артист Узбекской ССР (1974), участник Великой Отечественной войны.
В 1958-м вместе с коллективом театра участвовал во II Декаде киргизского искусства и литературы в Москве.
Снялся в нескольких фильмах.
Высказывания и жизненные ситуации Журахона Рахмонова описаны в комических пьесах писателя Абдугани Абдугафурова, книге «Видные сыновья Оша» (2000) и журнале «Муштум». Его роль в истории Ошского театра имени Бабура отражена в книге драматурга Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр» (2010).
Умер 7 апреля 1977 года.
Родился профессор Абдыкерим Джолдошбеков
Родился в 1935 году в селе Кызыл-Сай Таласской области. Переводчик.
Специалист по германистике, типологическому языкознанию.
Опубликовано более 100 научных работ, в том числе 5 монографий, 24 учебника и учебного пособия.
Умер врач Борис Шапиро
Родился 18 декабря 1930 года в городке Коростени (Украина).
Одиннадцать лет возглавлял Республиканскую санэпидемстанцию, был заместителем главного санитарного врача республики, 10 лет занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Киргизской ССР (1984-1994). Возглавлял Республиканское объединение «СПИД», заложил основу лечения, профилактики ВИЧ/СПИДа в КР.
При его непосредственном участии в республике создана сеть лечебно-профилактических пунктов по предупреждению ВИЧ/СПИДа, целая система по оказанию помощи больным этим недугом.
В 1976-м Борис Моисеевич награжден орденом «Знак Почета», в 1999 году — знаком «Отличник здравоохранения СССР» и Кыргызской Республики, медалями «Данк» и «Данакер» (2003).
В 1980-м ему присвоены звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики» и «Почетный гражданин Бишкека».
Умер в 2011 году.
Умер заслуженный деятель культуры Абилезим Ниязов
Родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Чуйской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, основатель кыргызской школы дикторов, выдающийся диктор телерадио.
В 1964-м первым среди кыргызских дикторов удостоен «высшей категории», одним из первых — звания «Отличник теле и радио СССР». В 1979 году одним из первых также был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики». Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Дважды награждался Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.
Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в «Золотом фонде» Кыргызского радио.
