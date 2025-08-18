В Бишкеке 18 августа ночью возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается +30 градусов.

Родился 18 августа 1965 года. Глава государственной администрации — аким Жайылского района Чуйской области.

Памятные даты

День военной авиации Кыргызской Республики

18 августа 1959 года на территории Кыргызстана развернут учебный авиационный полк, на базе которого и сформирована военно-воздушная база Минобороны.

После провозглашения независимости страна в 1992-м приступила к созданию своих Вооруженных сил. Под юрисдикцию приняты все воинские части, в том числе и летные, расположенные на территории КР.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Журахон Рахмонов

В 1917 году в Оше родился драматический актер Журахон Рахмонов. Артист Узбекского драматического театра имени Кирова (ныне Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура), заслуженный артист Узбекской ССР (1974), участник Великой Отечественной войны.

В 1958-м вместе с коллективом театра участвовал во II Декаде киргизского искусства и литературы в Москве.

Снялся в нескольких фильмах.

Высказывания и жизненные ситуации Журахона Рахмонова описаны в комических пьесах писателя Абдугани Абдугафурова, книге «Видные сыновья Оша» (2000) и журнале «Муштум». Его роль в истории Ошского театра имени Бабура отражена в книге драматурга Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр» (2010).

Умер 7 апреля 1977 года.

Родился профессор Абдыкерим Джолдошбеков

Родился в 1935 году в селе Кызыл-Сай Таласской области. Переводчик.

Специалист по германистике, типологическому языкознанию.

Опубликовано более 100 научных работ, в том числе 5 монографий, 24 учебника и учебного пособия.

Умер врач Борис Шапиро

Родился 18 декабря 1930 года в городке Коростени (Украина).

Одиннадцать лет возглавлял Республиканскую санэпидемстанцию, был заместителем главного санитарного врача республики, 10 лет занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Киргизской ССР (1984-1994). Возглавлял Республиканское объединение «СПИД», заложил основу лечения, профилактики ВИЧ/СПИДа в КР.

При его непосредственном участии в республике создана сеть лечебно-профилактических пунктов по предупреждению ВИЧ/СПИДа, целая система по оказанию помощи больным этим недугом.

В 1976-м Борис Моисеевич награжден орденом «Знак Почета», в 1999 году — знаком «Отличник здравоохранения СССР» и Кыргызской Республики, медалями «Данк» и «Данакер» (2003).

В 1980-м ему присвоены звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики» и «Почетный гражданин Бишкека».

Умер в 2011 году.

Умер заслуженный деятель культуры Абилезим Ниязов

Родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Чуйской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, основатель кыргызской школы дикторов, выдающийся диктор телерадио.

В 1964-м первым среди кыргызских дикторов удостоен «высшей категории», одним из первых — звания «Отличник теле и радио СССР». В 1979 году одним из первых также был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики». Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Дважды награждался Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.

Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в «Золотом фонде» Кыргызского радио.

