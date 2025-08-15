22:11
Продукция не соответствует ГОСТу. Приостановлена работа асфальтового завода

Приостановлена работа асфальтового завода, расположенного в селе Баш-Кара-Суу Аламединского района. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля и Республиканского центра сертификации посетили предприятие после того, как в результате анализа нового асфальта, уложенного в селе Таш-Добо, выявили несоответствие установленным стандартам.

«В связи с этим организован выезд на завод ОсОО «Иссык-Куль дорстрой» для проверки качества выпускаемой продукции. Специалисты оценили состав асфальта, используемое оборудование и наличие сертификатов соответствия. По результатам выяснилось, что выпускаемый предприятием асфальт не соответствует требованиям государственных стандартов», — сказали в Минстрое.

По итогам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. До выполнения всех требований работа завода приостановлена. Также на предприятие наложен штраф. 
