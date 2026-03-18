Минстрой взял под контроль стройки в Манасе после претензий к ценам

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев в ходе рабочей поездки в город Манас провел встречу с подрядчиками и ответственными за строительство объектов. Диалог прошел в открытом формате с вопросами и ответами.

Как отметил министр, в настоящее время девять строящихся объектов в Манасе переданы под контроль Минстроя. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова в целях обеспечения качества строительства и эффективного использования бюджетных средств.

В ходе встречи Орунтаев подчеркнул необходимость строгого соблюдения всех этапов строительного процесса — от разработки проекта и прохождения экспертизы до включения в реестр и проведения тендерных процедур. При этом, по его словам, на ряде объектов работы ведутся при неполном соблюдении этих требований.

Отдельное внимание министр уделил стоимости проектов. По его словам, сметная стоимость некоторых объектов в Манасе вызывает вопросы и требует дополнительной проверки. В частности, один из проектов оценивается более чем в 2 миллиарда сомов, что, по мнению ведомства, может свидетельствовать о завышении расходов.

«Мы должны пересмотреть сметы и исключить любые риски неэффективного использования средств. Все объекты будут находиться под полным контролем министерства», — заявил Орунтаев.

Он добавил, что проверки направлены не на остановку строительства, а на обеспечение прозрачности, качества и законности всех проводимых работ.
