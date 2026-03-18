Стало известно, какие объекты в Манасе перейдут под контроль Минстроя

В городе Манас ряд крупных стройобъектов передадут под контроль Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Об этом сообщил глава ведомства Нурдан Орунтаев.

По его словам, в перечень вошли спортивный комплекс на 5,2 тысячи мест, семиэтажный корпус областной больницы, президентский лицей «Акылман», Научный центр сердечно-сосудистой хирургии южного региона, здание городского музея, а также насосная станция на реке Кок-Арт.

Решение принято в рамках усиления контроля за качеством строительства, соблюдением проектных требований и эффективным использованием бюджетных средств.

В ходе совещания министр отметил, что по ряду объектов выявили завышенные сметы, которые пересмотрят. Кроме того, строительство областной филармонии стоимостью 6,8 миллиарда сомов временно приостановили — проект планируют оптимизировать, в том числе за счет возможного сокращения масштабов.

Как подчеркнул Нурдан Орунтаев, передача объектов под контроль министерства осуществляется по поручению президента и направлена на обеспечение прозрачности и своевременного завершения строительства.