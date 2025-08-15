18:30
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»

Кабинет министров перераспределил полномочия внутри Министерства цифрового развития и инновационных технологий. Теперь департамент регистрации населения и государственное предприятие «Инфоком» будут подчиняться государственному учреждению «Кызмат» при администрации президента.

Одновременно обновлена управленческая структура министерства, а ряд предыдущих постановлений, связанных с созданием отдельных подразделений и реализацией проекта «Умный город», утратил силу. Контроль за исполнением нового решения возложен на управление по контролю за выполнением решений президента и кабмина.

Постановление вступит в силу через десять дней.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339814/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин КР вводит обязательное вскрытие умерших: утвержден новый порядок
«Салам, аскер!» — Михаил Мишустин поприветствовал почетный караул в Чолпон-Ате
Михаил Мишустин прибыл в Чолпон-Ату для участия в заседании Евразийского совета
В Кыргызстане создан Координационный совет по экологии и зеленой экономике
Кабмин обновил перечень нормативных полномочий, передаваемых госорганам
В Кыргызстане изменятся коэффициенты для расчета зарплаты работников соцзащиты
Кабмин обновил правила торговли продуктами питания в Кыргызстане
В Джалал-Абаде достраивают здание полпреда президента и мэрии за 1,65 миллиарда
Почти 4 тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в КР
Документы, оформленные через «Тундук», могут быть признаны в странах ЕАЭС
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
15 августа, пятница
18:30
16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет 16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:22
Зампред кабмина и координатор ООН совершили экспедицию на ледник Кара-Баткак
18:07
Встреча на Аляске. В команде Дональда Трампа скорректировали состав делегации
17:50
Борьба с ОПГ. Профилактические мероприятия проведены еще в трех областях
17:44
Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»