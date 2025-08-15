Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»

Кабинет министров перераспределил полномочия внутри Министерства цифрового развития и инновационных технологий. Теперь департамент регистрации населения и государственное предприятие «Инфоком» будут подчиняться государственному учреждению «Кызмат» при администрации президента.

Одновременно обновлена управленческая структура министерства, а ряд предыдущих постановлений, связанных с созданием отдельных подразделений и реализацией проекта «Умный город», утратил силу. Контроль за исполнением нового решения возложен на управление по контролю за выполнением решений президента и кабмина.

Постановление вступит в силу через десять дней.