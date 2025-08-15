В Бишкеке 15 августа переменная облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Семашко, Суюмбаева, переулки Карпинского, Никитина;

9.00-12.00 — микрорайон «Джал-23», 31, отрезки улиц Курулуш, Биримдик, Жаштык;

9.00-15.00 — отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Пушкина, Абдумомунова, Бобулова;

9.00-17.00 — отрезки улиц Разакова, Баетова, Гагарина, Жунусалиева, Лумумбы, 161, жилмассив «Hyp» (улицы 1-я Линия — 12-я Линия, Айманбетова), село Маевка (улица МТФ −2), отрезки улицы Кара-Балтинской, переулок Овощной;

12.00-15.00 — микрорайон «Джал-23», 28/1;

9.00-13.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Васильева, Ганди, переулки Акталинский, Тихвинский;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-5 — Ак-Бата-20), жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-1 — Келечек-15, Жаштар), отрезки улицы Фучика, переулок Сергея Лазо;

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Лесхозная, Рысмендиева, Асанбаева, Карбоз, Балык Кумара, переулок Лесхозный, часть городка «Совмина»).

улицами Анкара, Горького, Октябрьской, рекой Аламедин, линией железной дороги. Подробнее 9.00-20.00 — район, ограниченный

Нурбек Сыдыгалиев

Родился 15 августа 1973 года. Вице-спикер Жогорку Кенеша.

Таалайбек Дайырбеков

Родился 15 августа 1983 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Евгений Михайленко

Фото из интернета. Евгений Михайленко

Родился 15 августа 1920 года в Караколе.

В 1941-м призван на службу. В 1942 году окончил Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. С июля 1942-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июню 1944 года гвардии старший лейтенант Евгений Михайленко командовал эскадрильей 92-го гвардейского штурмового авиаполка 4-й гвардейской штурмовой авиадивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 108 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери.

18 июля 1944-го самолет Евгения Михайленко сбит под Сокалем Львовской области Украинской ССР, весь экипаж погиб.

Похоронен в братской могиле в Сокале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, гвардии старший лейтенант Евгений Михайленко посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Родился писатель Токтоболот Абдумомунов

В 1922 году в селе Джаны-Алыш Кеминского района родился писатель, драматург, кинодраматург Токтоболот Абдумомунов. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова, народный писатель Киргизии.

Автор пьес «Узкое ущелье», «Дочь Атабека», драматической повести «Совесть не прощает» и других.

Роман «Под голубым небом» (1956) повествует о народе Советской Киргизии. Известен также как кинодраматург.

Автор сценария художественного фильма «Далеко в горах» (1958).

В 1987-м избран заместителем председателя правления Союза театральных деятелей Киргизии.

Депутат Верховного Совета СССР VI созыва, Верховного Совета Киргизской ССР VII и VIII созывов.

Родился писатель Шаршеналы Усубалиев

Родился 15 августа 1923-го в Московском районе. Писатель, заслуженный деятель культуры КР, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. В 1958-1963 годах — директор киностудии «Кыргызфильм».

В июле 1977-го назначен заместителем председателя, а с декабря 1983 года — председателем Госкомитета Киргизской ССР по кинематографии. В 1989-1994 годах возглавлял Союз кинематографистов страны.

Департамент кинематографии КР присвоил кинотеатру «Юбилейный» в Московском районе Чуйской области имя Шаршеналы Усубалиева.

Ушел из жизни 21 марта 2005-го после продолжительной болезни.

Родилась поэтесса Зуура Сооронбаева

Родилась 15 августа 1924 года в селе Джолголот Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в крестьянской семье.

Публиковалась с 1946-го. Член Союза кыргызских писателей.

Объемная эпическая поэма «Достук» («Дружба») и повесть «Андрей» сделали Зууру Сооронбаеву знаменитой.

Первый поэтический сборник издан в 1960 году. Вслед за этой книгой появились другие: «Жетимдер» («Сироты»), «Андрей», «Акчач аял» («Седая женщина»), «Жапайы розалар» («Дикие розы»), «Ленинграддан келген кат» («Письмо из Ленинграда»), «Тоолор билет» («Горы знают») и роман «Чоочун киши» («Незнакомец»).

Проявила себя и как талантливый драматург. Зрители полюбили ее комедию «Эркек колукту», трагедию «Сынган мазар» и драму «Орттуу тан».

Зуура Сооронбаева — единственный народный писатель-женщина Кыргызстана. Она удостоена звания «Заслуженный деятель культуры КР» и международной награды «Кутман эне».

Умерла 14 апреля 2012-го.

Родился государственный деятель Таштанбек Джумакеев

Фото из интернета. Таштанбек Джумакеев

Родился 15 августа 1941 года.

С 1970-го служил в органах КГБ СССР. Стоял у истоков образования Таможенной службы КР, в 1991 — 1993 годах возглавлял таможню КР.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени СССР и другими государственными наградами.

Умер 12 мая 2019-го.

Родился писатель-фантаст Беганас Сартов

Родился 15 августа 1945-го в селе Чичерин Московского района.

Первые произведения, написанные в фантастическом жанре, — рассказы «Путешествие на Луну» и «Космонавт» — опубликованы в 1962-1963 годах на кыргызском языке в периодических изданиях республики для детей и юношества.

Писал также стихи, пьесы, но большая часть произведений связана с фантастикой. Долгое время возглавлял основанное им литературное сообщество «Горные звезды», объединившее и воспитавшее немало начинающих поэтов республики. В 1976-м выпустил поэтический сборник «Настроение».

Написал и издал ряд научно-фантастических произведений: сборник рассказов «Заблудившиеся во Вселенной», повести «Баллада о звездах», «Тайна темных гор», «Когда зацвели эдельвейсы», «Зов», рассказы «Происшествие на Кори», «Парадокс», «Человек и робот», «Эксперимент». Также выпустил авторские сборники «Эридиана» и «Желтый дьявол». Перевел на кыргызский язык ряд произведений мировых поэтов.

Погиб в 1978 году во время служебной командировки.

Родилась заслуженный деятель культуры Айгуль Мураталиева

Фото из интернета. Айгуль Мураталиева

Родилась 15 августа 1948 года.

В 1968-м по окончании Хореографического училища была зачислена артисткой балета в Кыргызский государственный академический театр оперы и балета.

Свою трудовую карьеру начала во Фрунзенском хореографическом училище, где работала педагогом классического танца. С 2006 по 2017 год была художественным руководителем Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбая Базарбаева. Выпустила не один десяток талантливых учеников. Ее выпускники с достоинством занимают свое место в театрах ближнего и дальнего зарубежья.

Умерла 26 июля 2020-го.

