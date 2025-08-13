В Бишкеке 15 августа временно отключат питьевую воду

В Бишкеке 15 августа с 9.00 до 20.00 прекратят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, а также другие социально-бытовые и промышленные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В список абонентов, попадающих под отключение, входят:

— улица Анкара — улица Горького, река Аламедин, линия железной дороги и улица Октябрьская.

Фото мэрии города Бишкек. 15 августа временно отключат питьевую воду

Отмечается, что отключение связано с проведением работ по реконструкции водозабора «ХБО».