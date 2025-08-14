14:12
Общество

Народный писатель Кыргызстана Оскон Даникеев скончался на 90-м году жизни

Сегодня на 90-м году ушел из жизни выдающийся писатель, общественный деятель, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова, народный писатель Кыргызской Республики Оскон Даникеев. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, Оскон Даникеев родился 21 декабря 1934-го в Сокулукском районе.

В 1956 году окончил Московский горный институт, работал инженером в угольной промышленности, затем старшим инженером в Министерстве угольной промышленности Киргизской ССР. С 1962-го преподавал во Фрунзенском политехническом институте, где подготовил первый учебник по линейной геометрии на кыргызском языке и составил словарь инженерно-графических терминов.

Минкультуры
Фото Минкультуры. Оскон Даникеев

В середине 1970-х годов окончил Высшие литературные курсы имени Максима Горького в Москве и полностью посвятил себя творческой деятельности. Занимал должности заведующего отделом прозы журнала «Ала-Тоо», литературного советника, а также секретаря правления Союза писателей Киргизской ССР.

Его произведения «Тайна девушки», «Волшебный камень», «Вершины жизни», «Көкөй кести» заняли достойное место в золотом фонде кыргызской литературы. За роман «Көкөй кести» Оскон Даникеев удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

За большой вклад в развитие культуры и литературы награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом «Манас» III степени, удостоен звания «Отличник народного образования», звания почетного гражданина Бишкека, а также почетных грамот Верховного Совета Киргизской ССР.

Оскон Даникеев навсегда останется в памяти как мастер слова, защитник культурных ценностей, заботливый наставник и человек с добрым сердцем.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

Прощальная церемония состоится 15 августа в 11.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова. Похороны пройдут на кладбище «Ала-Арча».
