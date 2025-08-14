14:12
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

Перекресток Манаса — Боконбаева в Бишкеке закроют в ночь на 15 августа

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает работы по обновлению и нанесению вафельной дорожной разметки, предназначенной для предотвращения автомобильных заторов на ключевых перекрестках города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, ранее разметка 1.26 нанесена на перекрестках:

— проспект Манаса и улица Московская;
— проспект Манаса и улица Токтогула;
— проспект Манаса и улица Киевская.

В ночь с 14 на 15 августа, с 00.00 до 6.00, будет временно закрыто движение на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева в связи с аналогичными работами.

Муниципалитет просит заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными путями объезда. Работы выполняются в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан, и проходят при сопровождении сотрудников ГУОБДД.

В ближайшее время планируется нанести вафельную разметку еще на 11 оживленных перекрестках столицы.

мэрии
Фото мэрии. Разметка

Напомним, что вафельная разметка (тип 1.26) — это желтая сетка из диагональных линий, образующая ромбовидные ячейки. Ее наносят на регулируемых светофорами перекрестках с интенсивным движением, чтобы предотвратить заторы. Въезд на такую разметку при заторе является нарушением ПДД и мешает движению в поперечном направлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339612/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Новую муниципальную инспекцию в городе Ош возглавил Нурсултан Шакир уулу
Улица Интергельпо в Бишкеке станет временно односторонней
В Чолпон-Ате назначен новый мэр — Рустам Кадыркулов
Конфликт в бишкекском автобусе: женщины напали на водителя
Часть торговцев рынка «Келечек» в Оше готова к переезду на новое место — мэрия
Женщине, жившей в парке около 20 лет, мэр Оша подарил двухкомнатную квартиру
Красные надписи «снос» появились на заборах и домах в Балыкчи
Вот вам работа! — экс-мэр Балыкчи обратился к губернатору из-за аварийного пирса
Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со стихийной торговлей
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
14 августа, четверг
14:10
Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и Цинхай стали побратимами Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и ...
14:02
Народный писатель Кыргызстана Оскон Даникеев скончался на 90-м году жизни
14:00
Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь
13:57
Перекресток Манаса — Боконбаева в Бишкеке закроют в ночь на 15 августа
13:46
В Кыргызстане снизились цены на ряд социально значимых продуктов питания