«Чужой» несет ужас на Землю, триллер и драмы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (11-17 августа) выходит ожидаемый многими сериал ужасов из франшизы «Чужой». Среди премьер, на которые стоит обратить внимание, — один триллер и пара драматических киноновелл. Кроме того, среди новинок мультсериал, у которого стоит ограничение +18. Но есть анимационные шоу, которые вполне подойдут для семейного просмотра.

1 «Чужой: Земля», фантастика, премьера (12 августа) «Чужой: Земля», фантастика, премьера (12 августа)

Действие американского научно-фантастического многосерийного триллера «Чужой» происходит в недалеком будущем. События разворачиваются во вселенной «Чужих». Зрители узнают об истинном предназначении Чужого, а также поймут, как возникает беспощадный монстр, который не испытывает сочувствия к жертвам. Сюжет связан с тем, что всегда было за кадром во всех предшествующих картинах. Офицер Эллен Рипли продолжит сражение с агрессивными представителями неисследованной людьми формы жизни.

2 «Бабочка», триллер, премьера (12 августа)

Триллер о бывшем сотруднике американской разведки. Сейчас Дэвид Юнг в отставке, он живет с семьей в Южной Корее и пытается поставить крест на опасной профессии. Однако на его судьбу ложится темная тень прошлого. Последствия неудачно принятого решения грозят лишить Юнга всего, что он нажил за эти годы. Смертельно опасного молодого агента-социопата по имени Ребекка послали, чтобы избавиться от Дэвида. Ему придется вспомнить о своих навыках и встретить опасность лицом к лицу.

3 «Благодетель», драма, премьера (15 августа)

Молодой выпускник юридического факультета Руди Бэйлор, объединившись с боссом своей фирмы Джослин «Брузер» Стоун и нечистоплотным паралегалом Деком Шиффлетом, бросает вызов титану юриспруденции Лео Драммонду, раскрывая заговор вокруг смерти их клиента.

4 «Дыши», драма, премьера (15 августа) «Дыши», драма, премьера (15 августа)

Лера — звездный московский акушер, сторонница идеи естественных родов. Одной из ее клиенток становится Маша, юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Маша должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребенок появляется на свет в крайне тяжелом состоянии. Шахов инициирует расследование, и теперь от ответа на вопрос «Кто виноват?» будет зависеть судьба не только клиники, но, возможно, и самой Леры, которую пытаются сделать виновной в случившемся.

5 «Роковое соблазнение», детектив, второй сезон (15 августа)

Порой люди совсем мало знают правды о тех, с кем живут под одной крышей. В центре событий оказывается замужняя женщина, которая отправляется в опасное путешествие на выходные. Главная героиня уезжает далеко от дома, а затем отдается во власть мощной, но разрушительной силы рокового влечения. Однако ее погружение в омут страстей заканчивается весьма трагическим образом. Жизнь молодой женщины меняется, и теперь ей предстоит выяснить, что скрывают от нее самые близкие люди.

6 «Дурнушка Бетти: История продолжается», комедия, второй сезон (15 августа)

Сериал рассказывает о культовой Беатрис Пинсон Солано спустя 20 лет после завершения оригинального шоу. В то время как более уверенная в себе и мудрая Бетти усердно работает над восстановлением отношений со своей дочерью-подростком Милой, ее отношения с Армандо начинают ухудшаться, заставляя ее задуматься, правильно ли она поступила 20 лет назад.

7 «Полный расколбас: Пищевая утопия», мультфильм, второй сезон (13 августа)

Герои смогли отбиться от нападок людей и основали безопасную жилую зону — «Пищевую утопию». Когда наводнение уничтожает территорию, им приходится обратиться за помощью к человеку. Сериал является продолжением мультфильма «Полный расколбас» 2016 года, собравшего $140 миллионов в мировом прокате при бюджете в $19 миллионов.

8 Fixed, мультфильм, премьера (13 августа)

Мультфильм со «взрослым» рейтингом. По сюжету пес Булл узнает, что его собираются кастрировать. Осознавая тяжесть грядущего события, Булл понимает, что ему нужно совершить еще одно приключение со стаей лучших друзей.

