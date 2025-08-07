Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть продолжение «Чумовой пятницы» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан, фильм о персонаже комиксов и семейную комедию о приключениях подростка Маши.

1 «Не одна дома 2» (комедия)

Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Три года назад мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу — семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями.

2 «Чумовая пятница 2» (комедия)

Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, ее мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удается найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.

3 «Рыжая Соня» (боевик)

Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

4 «Орудия» (ужасы)

Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребенка, одновременно бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.