Общество

Упрощение визовых и миграционных процедур обсудили Кыргызстан и Турция

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу провел встречу с послом Турецкой Республики Мекином Мустафа Кемаль Окемом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, особое внимание уделено обсуждению консульских и визовых вопросов, представляющих взаимный интерес.

Стороны также рассмотрели актуальные аспекты двустороннего взаимодействия в консульской сфере, акцентируя внимание на мерах по защите прав и законных интересов граждан КР и ТР, находящихся на территории друг друга.

Потенциальные меры по упрощению визовых и миграционных процедур, направленные на повышение их эффективности и удобства для граждан обеих стран, также были в центре внимания сторон.
