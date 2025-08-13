Медслужба «Кумтора» пополнилась машиной скорой помощи для работников Тоголока

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» приобрело автомобиль скорой медицинской помощи для специалистов, работающих на месторождении Тоголок и Джангартской площади.

Как сообщили в компании, внедорожник, адаптированный под скорую помощь, приобретен для оперативной транспортировки сотрудника компании или жителя поселка Ак-Шыйрак, нуждающегося в стационарном лечении.

Авто укомплектовано базовым медицинским оборудованием — кислородной системой, приемным устройством, тележкой-каталкой, сфигмоманометром.

Медицинская служба «Кумтор Оперейтинг Компани» создана в июне 2024 года. Через месяц организован медицинский пункт на Джангартской площади, два реаниматолога-анестезиолога начали работать на месторождении Тоголок вахтовым методом.

Золоторудное месторождение Тоголок находится в труднодоступной высокогорной местности, в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Ближайший к месторождению населенный пункт — поселок Ак-Шыйрак — расположен в 35 километрах.