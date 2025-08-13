11:30
Общество

Грузов стало больше, тоннелей — тоже. «Кыргыз темир жолу» отчиталась за полгода

Фото Минтранса. Грузов стало больше, тоннелей — тоже. «Кыргыз темир жолу» отчитался за полгода

Нацкомпания «Кыргыз темир жолу» подвела итоги работы за шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщили в Минтрансе.

Грузооборот вырос почти на миллион тонн: с 4,1 миллиона тонн в прошлом году до 4, 958 миллиона тонн в этом.

Главный фокус — стратегические стройки. По проекту «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» уже развернулись масштабные работы: новая железная дорога протянется на 304,84 километра, по пути появятся 50 мостов и 29 тоннелей. Общая длина этих сооружений — почти 120 километров. Уже роют три гигантских тоннеля — «Нарын №1», «Кош-Добо» и «Фергана», каждый длиннее 12 километров.

В другом направлении — «Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече — Макмал» — с 2022 года построили 37 километров пути. Сейчас бригады работают на новом 9-километровом участке, возводят мосты и другие инженерные объекты.

Подведомственный «Кыргыз темир жолу» Производственно-инновационный центр тоже нарастил показатели. За полгода доход составил 158,9 миллиона сомов — на 97,5 миллиона больше, чем годом ранее. Причина — появившиеся доходы от тоннельных услуг, которых раньше не было.

 
