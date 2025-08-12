18:12
Общество
Сюжеты: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан , Ремонт дорог в Кыргызстане

На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов

Фото кабмина. Коллегия Министерства транспорта и коммуникаций КР

С 2021 года в транспортную и дорожную отрасль Кыргызстана вложили более 101 миллиарда сомов.  Об этом заявили на коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, на эти средства за последние пять лет построили свыше 3 тысяч 48 километров дорог и искусственных сооружений, заасфальтировали 2 тысячи 453 километра.

На коллегии затронули реализацию стратегического проекта — строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Общая протяженность маршрута от города Кашгар (КНР) до Андижана (Узбекистан) составляет 526 километров, из которых 304 километра проходят по территории Кыргызстана. Почти 40 процентов трассы будут состоять из тоннелей и мостов.

На коллегии информировали, что общий доход транспортной отрасли с начала года составил 523 миллиона 534 тысячи сомов.

Отмечается, что госпредприятие «Кыргыз темир жолу» за 6 месяцев 2025 года перевезло 4 миллиона 958 тысяч тонн грузов.
