Общество

Закон о тишине не для них. Бишкекчане жалуются на ночные работы на заводе Ленина

Жители дома, расположенного по адресу: улица Калыка Акиева, № 1а, жалуются на демонтажные работы на территории бывшего завода имени Ленина (Бишкекский штамповочный завод), которые проводят ночью и мешают им спать. 

Круглые сутки из-за пыли с территории предприятия невозможно открыть окна, пишут жители. Читатель снял на видео процесс работ, где тяжелая техника грузит металл. Кадры сняты сегодня в 4.00.

«Неужели для администрации завода не действует закон о тишине или он выборочный для государственного объекта? Объект имеет статус стратегического значения, куда пускают только по пропускам», — отметил горожанин.

Жители дома просят решить вопрос и принять к руководителю завода соответствующие меры в рамках законодательства.
